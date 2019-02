EDITORIAL | Cuestión de credibilidad con las cuencas

A la Junta de Castilla y León se le ha acabado la paciencia y no adelantará ni un euro más para agilizar la ejecución de las infraestructuras financiadas con los fondos Miner. Después de varios años poniendo por delante el 100% de los costes de las infraestructuras —de las que debería aportar tan solo el 25%— lleva meses litigando para que el Estado le devuelva el 75% de las inversiones que adelantó y que ahora se consideran «sin derecho a cobro». A la Junta no se le puede reprochar que no haya intentado agotar todas las vías administrativas para conseguir el reintegro de los fondos antes de acudir a la vía judicial, foro en el que también se ha visto obligado a pelear el Principado de Asturias. No parece que el conflicto se vaya a solucionar por las buenas, pero lo cierto es que la trifulca entre administraciones tiene unos perdedores muy concretos, los municipios mineros que verán como los convenios que deberían haberse ejecutado en el marco de actuación 2013-2018 caerán en el limbo de las cuestiones pendientes de un ministerio incumplidor que, gobierne quien gobierne, siempre ha intentado desentenderse de las reivindicaciones de las cuencas más allá de las declaraciones ostentosas.

Es frustrante comprobar cómo, lejos de implicarse en la tan cacareada reconversión de las cuencas, el Instituto del Carbón dependiente del Ministerio de Transición Ecológica se empeña una y otra vez en dar esquinazo a las deudas pendientes con estos territorios y sus comunidades autónomas. Este organismo tiene la credibilidad por los suelos.