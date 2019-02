EDITORIAL: La exigencia asistencial más allá de la hospitalización

Lo saben bien los servicios sociales del Hospital de León, desbordados por los cientos de casos de pacientes que, cuando llega el momento de recibir el alta, o no tienen dónde volver o no son capaces de resolver sus necesidades como venían haciéndolo antes del ingreso.

Las causas de esta forma de exclusión y necesidad son muchas, y de muy variada índole. Desde la falta de apoyo familiar a la no adaptación de las viviendas a las nuevas necesidades de los pacientes, pasando por las situaciones de carencia económica. El envejecimiento y la falta de atención suficiente a las personas mayores está en el centro de este problema, aunque no es el único motivo por el que muchos de quienes pasan por el centro hospitalario son incapaces de retomar después las riendas de su vida.

En pleno debate sobre la suficiencia de la asistencia sanitaria, las situaciones que se presentan alrededor de las propias consultas y hospitalizaciones reclaman también atención urgente. La atención médica propiamente dicha no es suficiente para resolver las necesidades de una parte de la población que aumenta continuamente. Los servicios sociales del Hospital calculan en 200 personas cada mes las que tienen que atender porque, una vez que reciben el alta médica, o no tienen dónde volver o no pueden recibir la atención que necesitan. El silencio o la colaboración de voluntarios no es respuesta suficiente. Es necesario un programa de atención integral sobre el que no se ha empezado a debatir, cuando la realidad impone ya un duro baño de realidad. No admite más demora.