EDITORIAL | Forestalia abandera el futuro del Bierzo

Forestalia llega al Bierzo para quedarse. Un proyecto representativo de lo que está por venir en una comarca que debe reinventarse con nuevos recursos e ideas para espantar la resignación. El proyecto, que es el símbolo de la energía verde que ahora se promulga tan activamente desde el Gobierno, es una apuesta sólida por el territorio con una potente inversión y una creación de empleo asegurada. Su llegada al polígono del Bayo trae consigo un fuerte impulso para otros sectores que pueden ser pujantes para la economía berciana, como el maderero o el forestal, y rompe radicalmente con el monocultivo minero de la comarca.

La planta de Cubillos del Sil llega para revitalizar el sector industrial, dando respuesta a lo que no hace tanto reclamaron miles de voces en las calles de Ponferrada, y sus detractores tendrán que explicar con argumentos qué alternativas de subsistencia para la comarca tienen escondidas en la manga. Trabajar por un nuevo modelo de desarrollo para el Bierzo es sumar, no restar, y sobre todo ser conscientes de que aunque el turismo rural puede ser un refuerzo no va a ser el motor que impulse el futuro berciano, como tampoco lo será la agroalimentación en solitario. La reindustrialización necesita industrias y Forestalia es el ejemplo de las grandes empresas que necesitan las cuencas. Remar en sentido contrario solo es negarse a la evidencia. El Bierzo no necesita demagogias ni quijotes sino propuestas solventes que demuestren un ecologismo responsable con el entorno y con las gentes que en él habitan.