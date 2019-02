EDITORIAL | El futuro de León no está tan lejos de la provincia

La montaña leonesa no pasa por sus mejores momentos y hoy sus habitantes saldrán a la calle en La Robla para reivindicar que quieren un futuro en sus tierras. Al mismo tiempo conocemos experiencias e iniciativas innovadoras que apuestan por ese mismo porvenir con alternativas que vienen a recordar que el norte de la provincia es un entorno rico en recursos.

Un investigador de la Universidad de León está indagando sobre el aprovechamiento de la genciana, una planta silvestre oriunda de los montes de Laciana, Babia y Omaña, que ofrece una amplia variedad de utilidades en los sectores cosmético y medicinal. En la vertiente oriental de la provincia, los empresarios de Riaño y Picos de Europa se unen para poner en marcha una marca de calidad autóctona que aúne sus productos bajo un mismo sello para vender y venderse.

Ambas propuestas demuestran que en el propio territorio también hay respuestas para combatir la resignación y que a veces los remedios no solo hay que buscarlos de puertas afuera, que también. Desgraciadamente, bien sabemos que con la iniciativa no basta y que siempre debe haber sinergias que permitan que el proyecto fructifique, que el talento no se frustre y que el dinamismo se mantenga. Es cierto, dicen los convocantes de la manifestación de hoy, que la montaña leonesa está olvidada por las administraciones. Pero el peligro mayor que planea sobre esta provincia es que no nos creamos nuestra propia fuerza y que nos olvidemos de que tenemos muy cerca medios y oportunidades para salvarnos a nosotros mismos.