EDITORIAL: Lecciones del pasado y retos de futuro que el León energético debe aprender

León, lo que tenga que defender y reclamar en adelante, ya no depende sólo de modelos proteccionistas y proveedores de subvenciones. Tendrán que llegar iniciativas convencidas de sus posibilidades, que (sin renunciar a las facilidades que se extienden ante otros proyectos empresariales más mediáticos) arraiguen en los potenciales locales de todo tipo sus expectativas de futuro.

Unas expectativas inversoras a las que no deben renunciar ni las cuencas mineras ni las iniciativas que pretendan sumarse a la generación renovable que pueda generarse en la provincia. Como no pueden renunciar las comarcas afectadas por la inflexible reconversión minera ante las posibilidades de futuro que se les abren, cuando tantas puertas se les han ido cerrando. Iniciativas para resarcir las heridas de un pasado al servicio del país tanto como para labrar su propia senda de desarrollo.

La reconversión del sector minero no ha sido generosa ni justa con León. No valen los argumentos que se amparan en los fondos gastados en proyectos más o menos acertados para cumplir los fines para los que fueron pergeñados. Y no valen tampoco los discursos políticos. De ningún signo. El argumentario de la reconversión minera se ha utilizado sin compasión, sin criterio y sin miramiento por todas las fuerzas políticas tanto para abonar lamentables proclamas de fácil populismo como para señalar pajas en ojos ajenos que distraían la atención de vigas en los propios. Aquí no hay quien pueda declararse libre de pecado. Luego a todos cabe que exigir responsabilidad, implicación y rigor en el escenario que se abre a futuro.

El desarme empresarial y económico no es la principal amenaza para el futuro de las cuencas. Ahí todos y cada uno de los partidos en el Gobierno han sido hábiles. Los sucesivos planes del carbón se han incumplido reiteradamente en los aspectos relativos al apoyo a las empresas mineras, a la inversión en las comarcas afectadas y en las cantidades de obligada producción. Pero se han cumplido más que con creces en los recortes sociales que contemplaban.

Las prejubilaciones han sido también una forma de desactivar la protesta social, muy bien entendida por los sucesivos gobiernos. Y no menos utilizada en el marco de actuación recientemente firmado. Expulsados del sistema quienes mantenían la herencia de la reivindicación (queda por ver qué hacen los trabajadores de las contratas), la voz de la minería ha enmudecido.

Es la hora de que las cuencas tomen el relevo. De su voz reivindicativa depende su futuro.