EDITORIAL | Medidas urgentes frente a la falta de previsión sanitaria

El problema de la sanidad amenaza con convertirse en un laberinto en el que cada vez va a costar más encontrar la salida si no se toman medidas de forma urgente. El servicio público de salud sigue sumando déficits y acumula un enfado de los pacientes que se ha trasladado al debate y a las calles, y no parece que vaya a conformarse sin que se comprometan soluciones convincentes. Que no admiten además demora, como evidencia el estudio sobre la demografía médica de la Comunidad que ha hecho público el Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León.

Si ya es preocupante el déficit de médicos que sufre la provincia, incluso cuando se compara con otras vecinas autonómicas, y la jubilación de buena parte de los actuales facultativos va a poner en jaque la atención a los leoneses en apenas una década; resulta difícil de explicar que especialidades básicas como cirugía, digestivo, geriatría o alergología, por poner algunos ejemplos, no consigan alumnos suficientes como para garantizar que se cubran las plazas de quienes se van a jubilar en breve. En cambio, otras especialidades como medicina intensiva, oncología o cardiovascular van a condenar al paro a los jóvenes que actualmente están formándose, porque están sobresaturadas.

La gestión del sistema sanitario requiere una planificación a medio plazo, porque la formación de los especialistas es muy larga; pero no parece que hasta ahora se haya trabajado con eficiencia en el diseño de un sistema que cubra todas las necesidades de los pacientes. Y ya empieza a ser tarde para poner remedio a este inexplicable desequilibrio.