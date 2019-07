Empleo público con garantías, estable y con un acceso claro

La administración pública tiene que ser ejemplar en todas sus actividades. Si no es admisible que sea morosa tampoco parece razonable que actúe en materia laboral sin cumplir escrupulosamente la ley en su integridad y que sea la primera en ofrecer todas las garantías a sus empleados. Ahora está pendiente de resolución por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea la situación que viven decenas de miles de españoles, 3.500 de ellos leoneses, que trabajan en una posición de interinidad para las distintas administraciones, cuando en realidad se trata en muchos casos de puestos para los que no se justifica la temporalidad. Como ocurre en todos los aspectos de la vida es importante atender a la singularidad de cada persona. No todo es asimilable. Existen profesionales con plazas que nadie ha querido regularizar y que encadenan contratos y eventualidad sin justificación. Pero no puede confundirse eso con quienes no han aprobado una oposición y cubren la plaza durante un tiempo a quienes están apartados del servicio como liberados sindicales, por excedencias o por licencias por ejemplo para formarse.

El empleo público precisa todas las garantías laborales. Y su acceso también. Debe ser estable, con plazas claras y con un proceso de selección abierto a toda la ciudadanía con unas pruebas transparentes. El Estado debe esforzarse en clarificar el ‘mapa’ del funcionariado.