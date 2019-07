Herramientas eficaces para poner fin al desequilibro digital en el mundo rural

La necesidad obliga y los pueblos del Esla se han puesto manos a la obra para que la carrera digital no les arrincone y les expulse del primer mundo. Habida cuenta de que no hay excesivo interés por parte de las operadoras para extender la proyección de internet a las zonas escasamente pobladas o con dificultades orográficas, los vecinos se las apañan para, sin grandes algaradas, asociarse entre localidades con iniciativas ajenas al paraguas administrativo para crear una red en precario que al menos no les deje totalmente aislados. Es asumible que las compañías, como empresas que son, no estén por la labor de asumir riesgos que dejarán un roto en sus resultados, dado que las actuaciones de este calibre son demasiado onerosas como para plantearse invertir de forma altruista. También es sabido que la ley excluye de este cometido a las administraciones por lo que la alternativa más a mano es buscarse la vida. A pesar de que entusiasmo no les falta, lo cierto es que esta no es la solución idónea. El despliegue les llega para poco, en cuanto a megas se refiere, y las condiciones siguen estando a años luz de las que se disfrutan en emplazamientos más afortunados. La brecha digital es uno de los caballos de batalla de los gobernantes de turno y también lo será del nuevo ejecutivo de la Junta. La cuestión es que el desembolso en ayudas para que a las operadoras no les piten los números rojos no parece que sea nunca el suficiente para alcanzar al 100% de la población y la cuestión también es que la administración electrónica es ya una herramienta imprescindible para ayuntamientos, juntas vecinales y ciudadanos. Así que o buscamos una solución digna y permanente para este desequilibrio o cerramos los pueblos, que también es una opción.