La injusticia inaceptable de agravar el desequilibrio entre los territorios

Una de las ‘deudas’ históricas que tiene la aún joven democracia española es su incapacidad para corregir los desequilibrios entre territorios. Entre las herencias envenenadas que dejó la dictadura franquista está la apuesta errónea por las zonas con tensiones nacionalistas para acallarlas y generar un flujo de migrantes que sirviese para diversificar las tendencias en la sociedad. Aquello no dio los frutos esperados, ni tampoco la creación de una gran autonomía —Castilla y León— para que liderase el país frente a Cataluña o el País Vasco. Después, los sucesivos gobiernos han pactado todo tipo de prebendas o beneficios porque los votos de los nacionalistas eran imprescindibles para sacar adelante en el Congreso de los Diputados las iniciativas —incluidas las investiduras de presidentes y los presupuestos—. Y lo más llamativo es que ahora, cuando tanto se habla de que se ha alterado el mapa político española, al final fueron los escaños del PNV los que sacaron adelante los últimos Presupuestos del Estado —con un prepacto con el PP de Rajoy y con el apoyo efectivo ya al Ejecutivo de Pedro Sánchez tras la moción de censura—. Y ahora, con el proyecto para 2019, todo está pendiente de que desde Cataluña los grupos independentistas den un ‘sí’ que sin estar siquiera comprometido ya ha obtenido unas millonarias contraprestaciones.

En el análisis sobre las cuentas que propone el Ejecutivo del PSOE el saldo negativo es evidente. Las críticas arrecian desde todos los frentes, porque existe una sensación generalizada de ser víctimas una vez más de la misma injusticia. La Constitución proclama unos principios de igualdad entre las personas que no son reales en materia de servicios o infraestructuras. Y lo peor es que no se intentan alterar las tendencias. El desequilibrio entre esas dos Españas con velocidades distintas seguirá incrementándose, entre otras cosas, porque no se toman medidas reales contra la despoblación. Los sindicatos recuerdan las recientes manifestaciones en León y Ponferrada, y lamentan que en el PSOE no han entendido nada. Parece que el cambio de ciclo tampoco llegará con estos Presupuestos.