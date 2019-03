Los interminables tropiezos que lastran San Marcos

El avance de las obras del Parador de San Marcos se ha convertido en la historia de una carrera de obstáculos que quizá no quieran ser salvados. De otra manera no se explican los interminables rodeos que adornan las excusas oficiales para retrasar sin fecha la ejecución de la segunda fase de un proyecto que hace demasiado tiempo tenía que estar concluido. La renovación del histórico parador de turismo se planteó ya inicialmente con un inexplicable retraso sobre las necesidades del edificio y de los servicios que tenía que prestar a los clientes de un establecimiento señero de la máxima categoría. La crisis sumó espera (al restar fondos) y cuando finalmente se inició el proyecto, ya recortado sobre el ambicioso plan inicial, fue haciéndose evidente la realidad de que durante varios años la ciudad no tendrá más que un esbozo de lo que debería ser uno de los principales reclamos turísticos locales.

Ahora el enredo se centra en solventar la necesidad inexcusable de contar con un parking, mientras se requiere la superficie del anterior para ampliar el volumen de la nueva construcción. Lo único cierto es que el Parador de León abrirá en un año con sólo 50 habitaciones, y gran parte del proyecto pendiente de una ejecución que en el mejor de los casos no se hará realidad hasta dentro de varios años. Mientras, la plantilla sigue en vilo, cada vez más convencida de que el renovado y recortado establecimiento apenas podrá dar empleo a una parte de quienes esperan una solución laboral.

Una perspectiva inaceptable para todo un referente económico y turístico de León.