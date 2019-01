La Junta no quiere el Ponfeblino

Me parece muy importante acordarse del proyecto del tren Ponfeblino. Hay muchos que lo venimos defendiendo desde hace años y es vital para intentar cambiar el modelo productivo de todo un territorio. El ferrocarril Cubillos-Villablino tiene un gran potencial turístico e industrial. Ahora lo que le toca a la Junta es agilizar de una vez por todas la utilización de la infraestructura por aquellas instituciones y empresas que ya han comprometido su interés. Porque es que resulta que hay varias empresas que llevan mucho tiempo diciéndole a Junta y Ayuntamientos que quieren venir a trabajar aquí y están dispuestos a invertir, pero se trata de que no pongan más palos en las ruedas. Desde luego, alguien debe responder por todo lo que falta y por todo lo que se ha destruido y robado. Eso no puede salir gratis. Creo que tienen miedo porque se pensaron en su día que una vez cerrado el ferrocarril, se vendería todo como chatarra y nadie se daría cuenta de si faltaba un tornillo, unos kilómetros de carril, una locomotora o 30 vagones...el problema es que ahora hay que dar respuestas a preguntas incómodas pero eso no puede ser cohartada para no dejar que el territorio tenga una oportunidad.