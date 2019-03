León necesita una estrategia contra la despoblación

‘Teruel Existe’ y ‘Soria Ya’ son dos lemas que han recorrido durante años titulares y minutos de televisión para reclamar el derecho a prosperar de sus pueblos y sus gentes, lo cual ya es un mérito de por sí. Pero más allá de la frase pegadiza se encuentra en bloque la voluntad de unas provincias que han sabido cómo conjugar sus fuerzas para convertirse en ariete de las administraciones. A la vera de estos movimientos impulsados por la sociedad civil se han posicionado partidos políticos, instituciones y actores sociales que no han buscado el protagonismo fácil y que han sabido estar para sumar. En León esto no ocurre. No existe una plataforma, un movimiento social integrador que aúne esfuerzos en una sola dirección para poder escapar de la desolación que ya está aquí. Nadie parece querer tirar del carro en esta provincia, ni significarse para liderar una estrategia única que arrastre a los demás con la fuerza suficiente como para generar una corriente de opinión constante. León está fuera del ‘núcleo duro’ de territorios despoblados pese a tener más de la mitad de sus municipios en una situación dramática y eso supone que no estará entre los primeros de la fila en el reparto. Se avecina una gran manifestación en Madrid de estas provincias organizadas y León no estará en ella y, lo que es mucho peor, León está sola para posicionarse en la Estrategia Nacional contra la Despoblación y sola también para defender sus opciones en Europa. ‘Teruel Existe’ parecía anecdótico cuando surgió y ahora les conocen hasta en Bruselas. A tomar nota.