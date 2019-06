Mucho que avanzar todavía en los derechos y respeto a las personas

Se cumplían ayer 50 años de los disturbios de Stonewall (Nueva York), origen de una larga reivindicación social y motivo de celebración por parte del movimiento en favor de los derechos de la comunidad LGTBI+. Y se cumplen también 12 años de la ley de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.

El 28 de junio es una fecha para conmemorar y hacer visible el respeto hacia valores supremos universalmente reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, esencialmente la dignidad de las personas, la libertad, la igualdad, el respeto y la no discriminación. Es, pues, ine-vitable —y necesario— que cada 28 de junio se haga balance de los avances en igualdad de trato, se ponga en valor la diversidad y se manifieste el firme rechazo a cualquier tipo de discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Y se asuma también la voluntad de desarrollo de programas que promuevan la sensibilización y concienciación social en relación con la convivencia en el respeto y la inclusión.

No hay duda de que España sigue estando en la vanguardia del desarrollo de políticas públicas orientadas a alcanzar la igualdad efectiva de todas las personas, pero también es cierto que queda mucho camino por recorrer, especialmente en el ámbito laboral, y que no se ha materializado por completo ni de forma universal el ejercicio real de esos derechos, limitándose en muchos casos a un mero reconocimiento formal que no garantiza el pleno disfrute de la libertad y la igualdad ni la eliminación de las actitudes de rechazo y exclusión. E incluso violencia.