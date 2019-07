Muchos problemas y grandes retos para la nueva corporación provincial

Convertir a León en una provincia «tan atractiva que nadie quiera dejarla y a la que muchos quisieran venir». Ese el reto social y político al que el nuevo presidente de la Diputación invita a sumarse no sólo a todas las fuerzas y otras administraciones, sino a los leoneses en general. Un reto colectivo, efectivamente, en un momento clave para el futuro de este territorio azotado por viejos y nuevos problemas, algunos de especial gravedad. Problemas que deberán afrontarse, en primer lugar, desde el compromiso y la responsabilidad de quienes desde ayer forman parte no sólo del gobierno de la institución, sino de todos los que integran esa nueva corporación y habitan en la «casa principal de la provincia». Eduardo Morán, que la definió así al asumir la presidencia en representación del PSOE tras 24 años bajo el mando del PP, prometió poner su empeño en la búsqueda permanente del consenso, exigiendo al mismo tiempo un compromiso de estabilidad política de parte de quienes tienen el deber de mejorar las condiciones de vida de aquellos que siguen decididos a mantener activo el medio rural.

Es justamente por ahí por donde viene el primero de esos graves problemas y el que constituye el mayor de todos los retos: revertir el proceso de pérdida de población exigirá no sólo un ingente esfuerzo compartido, sino también audacia para adoptar medidas realmente efectivas que vayan más allá de la buena voluntad manifestada.

Pero no será posible avanzar en ese objetivo si no se construye una base sólida sobre la optimización de las comunicaciones, la mejora de los servicios públicos y el crecimiento económico a partir del desarrollo industrial y logístico. En ese sentido, la extensión del transporte público y la completa conectividad del medio rural, con acceso de toda la población a internet, no sólo son cuestiones prioritarias, sino irrenunciables.

Tienen Morán y su equipo otras grandes cuestiones que afrontar, como enfrentarse a la ingente deuda generada por Gersul, resolver el proceso enquistado de la fusión de las estaciones de esquí, desarrollar el proyecto de la red provincial de parques de bomberos, redefinir el papel del consorcio del aeropuerto e idear un plan de gestión turística que permita aprovechar la riqueza y diversidad de recursos de una provincia privilegiada. Cuestiones todas ellas a las que no hizo mención en su toma de posesión, pero que están ya en su agenda.