Municipalismo en precario para un tiempo decisivo

La práctica totalidad de los ayuntamientos de España dispondrán hoy de nuevas corporaciones en una jornada que conjuga de algún modo la celebración del 40 aniversario del municipalismo democrático con un tiempo marcado por la ausencia de mayorías absolutas. En la provincia toman posesión todos los ayuntamientos, con la excepción de León y Astorga por las reclamaciones judiciales. Y se abre un mandato con un reto inaplazable. La lucha contra la despoblación tiene que ser el eje angular de las políticas de todos, porque a estas alturas ya no queda nadie que no esté afectado en León. Pero la realidad política no invita al optimismo. La necesidad de gobiernos fuertes, dispuestos a trabajar y a reivindicar choca con la realidad que se percibe en este arranque de mandato, con corporaciones apuntaladas a golpe de equilibrio inestable porque en demasiadas cosas todo queda a expensas de personas cargadas de interrogantes sobre por dónde deambularán en los próximos cuatro años.

Lo ocurrido en el pasado mandato en la mayoría de los ayuntamientos grandes de la provincia evidencia que el riesgo de parálisis es lamentablemente real. Pero la llamada nueva política en España ha creado este tiempo en el que elementos clásicos como la defensa de que la lista más votada es la autorizada para gobernar se ha convertido literalmente en un arma arrojadiza que se exhibe o se esconde a conveniencia. Nadie debe olvidar que ahora hay en España un gobierno en funciones que surgió de una unión de formaciones contra el partido más votado, una circunstancia que se ha puesto desafortunadamente en cuestión calificándolo incluso de antidemocrático. Lo ocurrido en Villaquilambre en los últimos meses también es un buen ejemplo de esta nueva era. El pluripartidismo sacó al más votado de la alcaldía en septiembre y ahora esa misma circunstancia se repite con un giro de 180 grados. Ojalá allí y en todas las instituciones se apueste por el ciudadano y por alejarse de las fobias y los que vician la Democracia.