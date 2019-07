Nuevos indicios de que la integración ferroviaria seguirá acumulando retraso

Adif acaba de adjudicar, por importe de casi cuatro millones de euros, la ejecución de obra complementaria de la integración ferroviaria en la capital. No dejaría de ser una buena noticia en dos sentidos —el otro es que la adjudicataria es la empresa leonesa Copasa— si no fuera porque el encargo se produce casi un año después del plazo inicialmente fijado para la recuperación del sentido vertical de la circulación ferroviaria, que sólo será posible cuando la integración esté definitivamente rematada y se elimine el fondo de saco que prolonga en veinte minutos la salida de la capital en sentido norte.

El plazo de ocho meses fijado para la ejecución del proyecto supone que esa obra complementaria, que previsiblemente no podrá iniciarse hasta pasado el verano, no podría estar terminada hasta la primavera del próximo año, lo que vendría a confirmar el mensaje oficiosamente transmitido de que, efectivamente, la prolongación de la línea desde la nueva estación de León hacia Asturias no abriría antes del otoño de 2020. Es decir, en el mejor de los casos al menos dos años después de la fecha inicialmente prevista y superados otros tres plazos propuestos posteriormente desde el propio administrador ferroviario o el Ministerio de Fomento.

La integración ferroviaria de León y la eliminación de esa demora disuasoria para los viajeros asturianos no sólo permitiría ganar tiempo en el trayecto, sino que supondrá también una renovación notable, derivada de esa intervención, en el oeste de la ciudad que sin duda cerrará una brecha que el ferrocarril abrió hace ya siglo y medio e impulsará ese desarrollo urbanístico demasiado tiempo esperado.