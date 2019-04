La oportunidad de aprovechar los recursos forestales

El aumento de la demanda de la industria maderera ha llevado a aplicar medidas excepcionales para paliar la escasez de materia prima que el sector ha percibido en los últimos meses. De ello se desprende que será esta una primavera especialmente activa en cuanto a subastas de lotes que van a superar, sólo en la provincia de León, los 140.000 metros cúbicos de madera. Para poder soportar este volumen de abastecimiento que permita crecer a un sector en auge como es el de la biomasa, la gestión de los recursos es fundamental. La ordenación de los montes para optimizar su aprovechamiento ha permitido prácticamente duplicar su producción en espacios gestionados por la Junta de Castilla y León —que también es propietaria de parte de estos parajes— pero que, en su mayoría, pertenecen a las juntas vecinales y a los ayuntamientos. Esta es una de las principales fuentes de riqueza y empleo de los pueblos y, siempre cumpliendo los estándares precisos de sostenibilidad, es objetivo prioritario trabajar para que estos las tasas de extracción se sigan superando. Sin embargo, hay una parte de nuestro patrimonio forestal que estando en manos privadas no está sometido a los regímenes de aprovechamiento y se está perdiendo su capacidad de generar beneficios para el medio rural. Desde la administración autonómica se han impulsado iniciativas para abordar la ordenación y concentración de estos montes, pero no ese ha tenido gran éxito. Es necesario insistir para no desperdiciar recursos vitales para esta provincia, tan necesitada de alternativas.