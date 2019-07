Oportunidad para León ante una sociedad cada vez más exigente

La sucesión de planes y promesas incumplidas, o que al menos no llegaron en tiempo y forma, animan una creciente incredulidad de la ciudadanía hacia la política en general, y en particular hacia los anuncios que no vengan directamente en el Boletín del Estado con licitaciones o contratos. El pacto firmado ayer por el PSOE y la UPL para el gobierno de la Diputación es un repaso a las demandas fundamentales de León, esas que en justicia se merece y que deberían ser ya realidad o tendrían que estar al menos en camino.

El acuerdo, ratificado por José Luis Ábalos como secretario de Organización del PSOE, supone auténticos ‘brotes verdes’ para la provincia, con elementos fundamentales en materia de infraestructuras, tecnología o servicios que si llegan a buen puerto aportarán una transformación radical de esta tierra.

En el debe del acuerdo surge una duda sobre si es el pacto adecuado para la Diputación, puesto que buena parte de las 24 medidas están centradas en la ciudad de León y otras como Ciuden o la vía ferroviaria hacia el Bierzo no están basadas precisamente en la mejora de los servicios e infraestructuras del mundo rural y sus pueblos, para lo que sí serían importantes asuntos como la implantación de la banda ancha con plazos concretos para que autónomos y empresas puedan asentarse lejos de las ciudades. Pero es cierto que lo bueno para esta tierra tiene un efecto dinamizador para la globalidad y quizá con este pacto se cubre la ausencia de alguna contraprestación a cambio de una Alcaldía de León que fue facilitada también por la UPL al PSOE sin ni siquiera un mínimo gesto reivindicativo.

Hace justo 20 años, en octubre de 1999, el partido leonesista también trajo al ‘dos’ en este caso del PP —Javier Arenas— para firmar un pacto similar que, con la perspectiva de las dos décadas transcurridas, facilita un balance bastante desigual. Ahora el nuevo documento plantea más ‘trampas’, porque incluye muchas fechas concretas en proyectos como las infraestructuras —ferrocarril y carreteras—, en el Hostal de San Marcos, Feve... y esas obligaciones serán las que la sociedad, con esa actitud de exigencia máxima, no perdonará fácilmente ni admitirá dilaciones.