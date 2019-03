Paso adelante de la Comunidad en unas vacunas que deben clarificarse

La situación de las vacunas en España requiere un mapa más claro en sus distintas vertientes. Las comunidades ponen en marcha iniciativas interesantes pero se sigue echando en falta una postura de mayor unidad. Este jueves la Xunta de Galicia anunció que pondrá en marcha una reforma legislativa para impedir que los niños que no estén debidamente inmunizados puedan acceder a las aulas junto a los otros pequeños. Y desde Castilla y León se confirmó ayer que pagará la vacuna del meningococo B después de que se conociese que el Gobierno central descarta una universalización en todo el sistema nacional de salud. La Consejería de Sanidad ha optado por tomar esta decisión después de que la Comisión de Salud Pública modificase la pauta de vacunación relativa a la meningitis causada por meningococo, conocida como enfermedad meningocócica invasiva, y en la que sólo se incluirá la vacunación frente al serogrupo C del meningococo con una tetravalente que protegerá frente a los serogrupos A, W e Y, además del C, lo que supone la exclusión del meningococo B.

Las dudas sobre la eficacia del actual sistema autonómico es lógico que surjan cuando en asuntos tan fundamentales como la sanidad se generan graves distorsiones. Es cierto que a través de las mesas de comunidades y Estado se ha avanzado en la coordinación. Pero deberían clarificarse las cosas y evitar los criterios divergentes que confunden a la ciudadanía.