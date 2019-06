Preocupante olvido de la sociedad a la imprescindible labor de Cáritas

La cronificación de la pobreza que existe en la sociedad se vio agravada durante la última década por la terrible crisis económica que fue extendiéndose por los más diversos ámbitos. El retraso a la hora de aplicar las soluciones llevó a que en países, como España, se disparase de modo alarmante el número de familias que precisaban ayuda para literalmente poder sobrevivir. El conflicto se hizo tan evidente que se generó una concienciación entre la ciudadanía que animó las donaciones y la participación activa de mucha gente en campañas o actividades de organizaciones no gubernamentales. Pero la sensación de que las cosas están mejor ha generado un cierto relajamiento que también tiene consecuencias. Cáritas León, al presentar su balance, lo puso en evidencia con datos concretos. Han caído un 28% las donaciones y las herencias que recibe la principal organización que existe en España en atención a las personas con problemas. Eso genera que hoy la ONG esté manteniendo su labor a costa de los remanentes que alcanzó en otros tiempos. Pero eso tiene una clara consecuencia negativa, su situación no es sostenible en el tiempo y en estos momentos son unas 7.700 personas las que son atendidas directamente por Cáritas en León. La sociedad no puede relajarse porque todavía hay demasiadas familias a las que la recuperación no ha llegado y el recorte en los salarios les complica mucho las cosas.