Por una seguridad vial que incida mucho más en las personas mayores

El envejecimiento poblacional es hoy un fenómeno fuera de toda duda en España. Y se hace si cabe más evidente en las provincias de interior. Entre las muchas consecuencias que genera debe tenerse más en cuenta todo lo relacionado con la movilidad. Hoy no es infrecuente ver a personas de avanzada edad que siguen conduciendo, porque su situación personal así se lo permite tras superar las pruebas exigidas. Y también es creciente el volumen de quienes recorren las calles como peatones siendo personas mayores. Lamentablemente son los protagonistas de una estadística que debería hacernos reflexionar a todos. Nueve de cada diez atropellos de este tipo de viandantes se producen con una culpabilidad de los conductores. Es cierto que hay muchos que cometen la imprudencia de cruzar calles por lugares indebidos o con semáforos en rojo para los peatones, a pesar de que su movilidad está limitada y no lo tienen tan fácil para escapar de un automóvil si llega. Pero con los datos sobre la mesa el conflicto se decanta hacia unos conductores que parece que no van tan atentos como deberían, circulan tras consumir alcohol o sustancias prohibidas, o más modernamente van más atentos a sus móviles que a la carretera. Parece que en León urge incidir en la seguridad: campañas de concienciación, pasos de peatones con luz y sin aparcamientos que impidan la visibilidad y la posible rebaja de la velocidad máxima.