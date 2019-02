El silencio evidencia que está en cuestión el futuro de San Marcos

Los trabajadores del Hostal de San Marcos alzaron la voz ya hace tiempo advirtiendo que el futuro del Parador no está nada claro. La ausencia de partidas en los Presupuestos Generales del Estado —que finalmente no han sido aprobados— para la segunda fase del edificio evidenció que algo ocurría. Es cierto que en estos momentos se está realizando la reforma de la zona antigua. Pero no existe nada concreto sobre cómo se reconstruirá la zona que fue derribada, esa que corresponde a una segunda etapa que ha caído en el olvido. Para los trabajadores esta fase es decisiva porque ahora están inmersos en un expediente de regulación de empleo y si sólo se abre parcialmente serán muchos los que no podrán volver a sus puestos. Por todo ello ayer volvieron a encenderse las alarmas cuando el presidente de Paradores presentó los planes de inversión de la empresa pública en los 15 establecimientos de la Comunidad y no incluyó ningún dato sobre esa segunda fase, ni siquiera cuando le llegó una pregunta directa de un periodista que ignoró refiriéndose sólo a las obras que ya están en marcha. Con este panorama es lógico que los temores crezcan en León.