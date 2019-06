La tecnología tiene que aportar al turismo un gran salto de calidad

La aplicación de la tecnología está aportando a la sociedad un cambio en todo tipo de aspectos y campos que supone una revolución para la que no es posible encontrar precedentes que no pasen por el descubrimiento del fuego, la rueda o la escritura. Hoy, todos los ámbitos están siendo alterados porque el llamado mundo inteligente aporta novedades, limita las distancias, facilita información o acumula datos a unos niveles que eran totalmente insospechados no hace tanto. Y en un fenómeno tan relevante como el turismo también existe un flujo de novedades que deben tenerse en cuenta. Para España este sector es fundamental al ser el primero en aportación al Producto Interior Bruto (PIB). Y en los territorios de interior, como ocurre en León, la llegada de visitantes supone una oportunidad de primer orden para dinamizar unas economías siempre necesitadas de nuevos yacimientos de riqueza y empleo.

Diario de León, en colaboración con Proconsi, ha programado para hoy una jornada sobre los Destinos Turísticos Inteligentes. Interviene Enrique Martínez, director de la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas. Explicará las nuevas posibilidades que ofrece la tecnología para atraer el turismo deseado, para establecer estrategias útiles y para conseguir compatibilizar el sector sin que acabe por transformar la propia ciudad o provincia que lo recibe.