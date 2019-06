Trabajo riguroso para poder cobrar las tasas de los tendidos eléctricos

Las compañías eléctricas han abierto un nuevo frente en la lucha con los ayuntamientos y juntas vecinales por las tasas que gravan el aprovechamiento de sus terrenos para el paso de los tendidos: sus servicios jurídicos han encontrado la brecha para conseguir una anulación parcial de las ordenanzas fiscales, que no es otra que la falta de los cálculos que determinan la tarifa que se aplica, así como la confusión del uso del terreno. Se trata de un aprovechamiento que la ley califica de especial, no exclusivo, como resultaría de una construcción. Más bien se trata de una servidumbre de paso y así es como debe contemplarse. Es en estos aspectos donde las entidades locales tienen que afinar a la hora de aprobar sus ordenanzas, especialmente, en el caso de aquellas que vayan a obtener un rédito importante gracias a la tasa, en un panorama de financiación municipal que deja mucho que desear. Compensa entonces invertir en técnicos que redacten un expediente inmaculado, más en una guerra de David contra Goliat, en la que los abogados de las grandes compañías van a revisar con lupa el proceso seguido para acudir al contencioso si encuentran el más mínimo margen. Sonroja que las reclamaciones contra estas tasas, que van por la tercera andanada, señala el TSJ, sigan incidiendo en la legalidad de la imposición de las ordenanzas aun buscando la anulación parcial. El Tribunal Supremo lo ha dejado muy claro en no pocas ocasiones.