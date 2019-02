Álvarez deja el PP y desea a Rivas que repita de alcalde

v.araujo | villablino

El concejal del Partido Popular de Laciana Ludario Álvarez abandona la política y cesa portavoz del grupo político municipal y como edil, deseando al actual alcalde del municipio, Mario Rivas, del PSOE, que repita como alcalde tras las elecciones locales del próximo mes de mayo. Álvarez considera que Rivas «necesita gente que trabaje día a día con él y si consigue formar un grupo de gente válida no descarto que su gestión pueda ser la más adecuada» para Villablino, manifestó. Además, afirmó que Rivas «le ha dado un giro al Ayuntamiento en esta legislatura» y pone como el ejemplo la relación e implicación que mantienen la Diputación Provincial de León y la Junta de Castilla y León con el Ayuntamiento.

Respecto a los motivos para dejar sus cargos, señaló su deseo de «no estar en un partido que no me representa. Ni siquiera creo le vaya a votar». Ludario Álvarez no se ha sentido arropado por esta formación política ni en el pleno local ni a nivel comarcal. Afirmó que ha llegado el momento de dedicarse a sus proyectos personales y a su familia. «Se lo merece. Le he quitado mucho». Además consideró que ocho años dedicado a la política son suficientes. “Están bien. Cuatro como concejal, en la anterior legislatura, y otros cuatro como portavoz en la actual».

Ludario Álvarez recordó que se unió al PP porque me ofrecieron la oportunidad de representar a los vecinos de Villablino, pero «me dan igual unas siglas que otras. Nunca he estado afiliado a ningún partido. Yo creo en las personas, no en los partidos», matizó.

Respecto a la valoración de estos años, asegura estar satisfecho con el trabajo realizado. «Hemos sacado proyectos adelante y la oposición siempre ha sido constructiva», a pesar de que recuerda el proyecto de Senderos de Laciana —una serie de rutas por la comarca de Laciana—, que no ha visto la luz.

Para terminar, el concejal afirmó que dentro del partido se barajan dos nombres como posibles candidatos a la alcaldía de Villablino, si bien declinó desvelar sus identidades. Deseó suerte a la persona que vaya a representar este partido político y le aconsejó que trabaje por los vecinos de la comarca y no por las siglas políticas.