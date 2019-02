Asaja exigirá al ministro la activación de las obras de regadíos de Payuelos

armando medina | valencia

La organización agraria Asaja pedirá al ministro de Agricultura, Luis Planas, en su visita del martes a León la activación de la modernización de los regadíos de la provincia en general y los de Payuelos muy en particular. «Esas serán dos principales reividicaciones principales porque son dos obras prioritarias que están sufriendo retrasos injustificables e imperdonables. En Payuelos las cosas no avanzan. Se lo pedimos al ministerio donde no avanzan nada y a la Junta donde no avanzan lo suficiente. Pues se pongan al día para que esos proyectos salgan adelante», afirmó ayer el secretario provincial de Asaja, José Antonio Turrado, en Valencia de Don Juan donde se celebró la asamblea general de la organización.

Por lo demás Turrado señaló que la nueva campaña agrícola se presenta bien. El maíz está recogido el 100%, la remolacha quedan unos coletazos, el campo está labrado, se han hecho bien las labores porque el tiempo ha sido propicio, las últimas lluvias pensamos que serán suficientes para la nascencia de los cereales, los pantanos tienen agua... Por lo tanto, agronómicamente no hay nada perdido».

El secretario provincial también mostró su preocupación por el clima de inestabilidad política que se vive en todo el país con elecciones a la vista tanto locales, como autonómicas, estatales y europeas. «Nos preocupa que haya dificultades para formar gobiernos porque la inestabilidad no es buena», aseguró.

A Valencia de Don Juan también acudió el máximo responsable autonómico de Asaja, Donaciano Dujo, quien también mostró su preocupación por la inestabilidad política. «Es vergonzoso que estemos hablando de la PAC (Política Agraria Comunitaria) desde 2017 y no se apruebe hasta 2013. Crea incertidumbre. Así no se hace Europa y no se crean políticas que rejuvenezcan el campo y que sean el motor de las economías rurales», afirmó.

Dujo subrayó que una de las mayores preocupaciones del sector es «el precio de nuestros productos», con un año especialmente malo en ganadería, especialmente en ovino tanto de leche como de carne, pero también en vacuno. En este sentido aseguró tener esperanzas en el nuevo reglamento que obliga a identificar la procedencia de los productos y pidió a la sociedad que se fijase en este aspecto y «compre lo nuestro porque es lo mejor». Al mismo tiempo criticó a la industria «que quiere obtener beneficios que no le pertenecen».

El dirigente regional de la organización agraria hizo una ardua defensa de los agricultores y las gentes que viven en el medio rural. Señaló que la burocracia y las políticas contra la despoblación y medioambientales que se están llevando a cabo «son contrarias a lo que representamos. Hoy el medio rural se está envejeciendo y despoblando y lejos de arreglar las cosas, los políticos, con tanto congreso y tanta ponencia, lo están empeorando. Porque no hablan de los problemas que tienen la gente de verdad, porque no escuchan a los que están en el medio rural y porque sólo se oyen voces, muchas veces, contrarias a nuestros intereses». Y continuó: «quiere mandar en lo nuestro cualquiera, los domingueros, los medioambientalistas que están en las capitales, que nos quieren imponer medidas. Y Asaja no lo va a permitir». Y añadió que «los animales salvajes nos están echando. La superpoblación de conejos, jabalíes, corzos, venados y lobos que hoy son más importantes. Asaja lucha por una ganadería y agricultura productiva con profesionales del campo». Y pidió a la sociedad que reconozca su labor como productores de alimentos.

Finalmente, Dujo anunció que si Azucarera no da marcha atrás en su intención de no pagar a los remolacheros los 42 euros pactados «la llevaremos a los tribunales». Y afirmó que Azucarera «ha ganado 130 millones de euros en los últimos 10 años y no repartió beneficios. No es lógico que ahora porque el precio del azúcar ha bajado abandone al sector». Dujo, además señaló que Asaja defenderá al sector remolachero que actualmente tiene 25.000 hectáreas en Castilla y León.