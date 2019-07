A Asaja no le cuadran las hectáreas de viñedo en la provincia: afirma que hay menos de la mitad de las viñas que figuran en el censo oficial

La organización agraria Asaja reiteró hoy su petición a la Junta para que clarifique las hectáreas de viñedo que realmente se cultivan en la actualidad en la provincia de León, un día después de que, con motivo de la asignación de derechos de nueva plantación y autorizaciones de plantación, se atribuyeran a la provincia una superficie de 11.296 hectáreas de este cultivo, de acuerdo con el dato oficial obtenido de la encuesta anual encargada por el Ministerio de Agricultura. En opinión de Asaja, esta cifra “no tiene pies ni cabeza, es tan irreal que se descalifica sola”.

En ese sentido, los responsables de la organización agraria recalcaron que una “estadística abultada” perjudica los intereses económicos y la imagen del sector. “Si realmente hubiera 11.296 hectáreas de viñedo en la provincia de León, se produciría una media de 68 millones de kilos de uva, equivalente a 68 millones de botellas”, apuntaron fuentes de Asaja.

Sin embargo, “la realidad es muy distinta”, con una producción de nueve millones de botellas en la Denominación de Origen (DO) Bierzo, 3,5 millones más en la DO León y cifras menores de vino de mesa y de la denominación de calidad de Tierra de Castilla y León. “Teniendo en cuenta los datos estadísticos anuales de producción de uva, difícilmente se justifica una superficie superior a 3.500 hectáreas”, concluyeron los representantes del sindicato agrario, que consideraron que los datos del registro de plantaciones de viñedo supondrían una fuente de información fiable, por lo que lamentaron que la Junta no los haga públicos.

Al respecto, Asaja pedirá en la primera reunión del Consejo Agrario Provincial, que se lleve a cabo un censo actualizado de la superficie de viñedo de la provincia, en el que se recoja tanto las hectáreas de viñas inscritas en el Registro Vitivinícola, como las hectáreas de viñedo que realmente se explotan y no están en estado de abandono. “La estadística sobre producción de uva y de vino es hoy la menos fiable de todas las producciones agroganaderas de la provincia de León”, lamentaron.

Según datos de las denominaciones de origen, constan 2.862 hectáreas inscritas en la DO Bierzo y 1.323 hectáreas en la DO León, para un total de 4.185 hectáreas en la provincia. Tras el reparto de derechos de nueva plantación, ambas instituciones podrán plantar 11 nuevas hectáreas, unas cifras que Asaja calificó de “residuales”.