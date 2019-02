Un ascensor y una rampa mecánica mejorarán la accesibilidad a la ciudad

alejandro rodríguez | astorga

El Ayuntamiento de Astorga sigue dando pasos para mejorar la accesibilidad de los vecinos de los barrios de San Andrés y Santa Clara con el centro de la ciudad a través de la construcción de un ascensor y dos rampas, una de ellas mecánica, que conecte la plaza de San Roque con la muralla.

El objetivo es que los vecinos de esas zonas, «con una población cada vez más envejecida», según remarcó el alcalde, Arsenio García, tengan mayores facilidades a la hora de acceder al centro, ya que la bajada del Postigo (con una pendiente entre el 8 y 10,5%) y la calle El Postigo (con una pendiente del 11,6%) une ambos barrios con el recinto amurallado de la ciudad.

Este proyecto, que se presentará a Patrimonio para que dé el visto bueno del mismo si es posible en la comisión de este mes, es una continuación del anterior que fue presentado en noviembre y que contemplaba únicamente un ascensor que conectaba San Roque con la muralla, pero que fue rechazado por que tenía mucho «impacto visual» sobre ésta.

El nuevo plan del Consistorio, según explicó el arquitecto Herminio Dios, pasa por el derribo de la casa de los scouts (de propiedad municipal) que está adosada a la muralla, para ubicar en ese espacio el ascensor, previsto con tres paradas y con capacidad para ocho personas que permitiría unir el paseo Blanco de Cela con el casco urbano.

Por otro lado, para realizar las rampas, también necesitarán aprovechar parte de las escaleras de piedras de San Roque. La no mecánica, contaría con pendientes muy pequeñas y con descansos en cada tramo en forma circular para favorecer el movimiento a las personas en sillas de ruedas.

Por su parte, la rampa mecánica, que sería bidireccional y de 1,20 metros de ancho, iría desde el final de la no mecánica hasta el paso de cebra más alto del Bastión. Asimismo, se construiría una escalera normal con peldaños de hormigón de manera paralela a la mecánica, la cual no se desarrollaría hasta que no se pusiera en servicio este espacio.

El arquitecto también apuntó que cree los materiales que serían necesarios para realizar estas obras son piedra, hormigón, acero y vidrio.

La intención del Ayuntamiento es conseguir que el proyecto esté aprobado por la comisión de Patrimonio antes de final de legistura, para así, proceder a su licitación y dejarlo cerrado. La previsión presupuestaria que estiman ronda entre los 200.000 y los 300.000 euros, ya que según sus cáculos las rampas costarían alrededor de 150.000 euros y el ascensor unos 50.000 euros.

Con la vista puesta en el futuro, desde el Consistorio astorgano también abrieron la puerta a la posibilidad de de dotar de mayor accesibilidad a los alredores del Melgar, el hotel Vía de la Plata y en la zona de las escaleras del Seminario.

A juicio del concejal de Urbanismo de la ciudad maragata, Manuel Ortiz, «el desarrollo de Astorga está en torno a la muralla». En ese sentido, el edil indicó que si se aprueba este proyecto del ascensor de San Andrés, junto con estos tres acondicionamientos citados a realizar en el plazo de diez o doce años, «la ciudad debería solicitar la declaración de Patrimonio de la Humanidad».