El autobús escolar deja a tres hermanas en un cruce a dos kilómetros de su casa

José Manuel Reguero, el padre de tres jovenes del pueblo babiano de la Riera, que se tienen que desplazar hasta la capital lacianiega a realizar sus estudios de secundaria, reclama que las paradas de autobús escolar sean dentro del casco urbano de los pueblos y no en los cruces o caminos. En este sentido, este hombre afirma que desde la parada oficial hasta su casa hay un total de dos kilómetros, siendo una vía sin acera y sin arcén para transitar por ella y a esto se le pueden añadir las inclemencias meteorológicas como la lluvia, las heladas o el frío invernal tan habitual en las zonas de montaña. «Donde está marcada la parada no hay ni una caseta donde las niñas puedan resguardarse de la lluvia o el frío mientras tienen que esperar al transporte escolar», destaca Reguero. El progenitor de las menores entiende que el autobús tenga problemas para subir al pueblo cuando hay mucha nieve. «En esos casos yo puedo bajar a mis hijas al cruce para facilitar las cosas, es algo normal», explica el padre

Todo ese conflicto se generó después de que la semana pasada el dejara el tractor aparcado en una zona del pueblo donde el microbus escolar daba la vuelta. La conductora del vehículo comunicó a los padres de las niñas que debían dejar la zona libre o por el contrario no volvería a subir a por las niñas al pueblo y las dejaría y las recogería en el cruce. «Yo no dejé el tractor porque me dé la gana sino por un problema que tiene, además hay sitio de sobra para dar la vuelta, incluso vehículos mayores la han podido hacerlo», matizó el progenitor de las niñas.

Tras esto, el padre de las menores se informó sobre donde estaba la parada oficial para recoger a sus hijas. «Me comunicaron que está en el cruce, pero ni lo sabía porque nunca antes había pasado un caso así y los conductores anteriores nunca tuvieron ningún inconveniente en subir hasta el pueblo a por los niños», señaló el progenitor, que recuerda que tanto con esta conductora como con los anteriores siempre que «en los casos puntuales que hubo nieve o helada he bajado a las niñas hasta el cruce».

Los padres lamentan que ni siquiera haya una marquesina en el punto donde las recogen. ARAUJO.

En este sentido, José Manuel Reguero recuerda que tanto ella como su mujer tienen que trabajar y no siempre están disponibles para bajar a sus hijas hasta el punto oficial de parada de autobús. «Tenemos que atender nuestros trabajos y a veces no podemos recoger las niñas», recordando que son menores de 16 y 14 años de edad —dos son mellizas—, que al ser transporte escolar pero con carácter de secundaria no llevan cuidador en el autobús.

Este microbús recoge a un total de 16 jóvenes y realiza una ruta que sale desde el pueblo de Riolago de Babia y pasa por los pueblos de La Riera y Piedrafita para continuar por las pedanías lacianiegas de Robles y Rioscuro hasta llegar a Villablino, donde se encuentra el IES Valle de Laciana donde cursan sus estudios.

Por su parte, la directora del IES Valle de Laciana, Ana Jardón, señaló que este padre había puesto en conocimiento del centro su petición y que a partir de ese momento tomarán las gestiones oportunas.

La alcaldesa de Cabrillanes, Lina Freire, afirmó que también estaba informada y recordaba que «siempre los autobuses escolares han entrado a los pueblos a recoger a los chavales, es la primera vez de algo así», destacó.

SÓLO EN LOS PUNTOS OFICIALES

En el día de ayer, la conductora de esta línea ya se ha puesto en contacto con los padres para informarles que a partir de hoy y durante todo el curso, la empresa ha estipulado que el autobús no entre a los pueblos a recoger a los niñas y se harán en los puntos oficiales. Las otras líneas de esta misma comarca por el momento no han comunicado ningún cambio al respecto.