El autobús escolar entrará a recoger a las tres hermanas

v. araujo | La riera de Babia

El autobús escolar que va desde el pueblo de Riolago de Babia

hasta Villablino, pasando entre otros pueblos por la Riera de Babia, entrará a los cascos urbanos de las localidades por las que discurre, tras la petición de José Manuel Reguero, padre de tres jovenes, de 16 años —gemelas— y una de 14 años, quien pedía que las paradas del transporte escolar fuera dentro de los cascos urbanos de los pueblos y no en los cruces o caminos.

Este hombre vecino de la Riera afirmó que desde la parada oficial hasta su casa hay un total de dos kilómetros, siendo una vía sin acera y sin arcén para transitar por ella y a esto se le pueden añadir las inclemencias meteorológicas como la lluvia, las heladas o el frío invernal en las zonas de montaña, por lo que no consideraba oportuno dejar a las niñas en ese cruce. La conductora del microbús advirtió al padre de las menores que el transporte escolar las recogería en el cruce y las volvería a dejar en ese punto, a partir del día de ayer.

El padre comunicó su petición al centro donde estas jóvenes cursan sus estudios así como a la alcaldesa de Cabrillanes, en donde la respuesta de ambas fueron que tomarían las gestiones oportunas.

En la mañana de ayer, la empresa de transporte escolar se ponía en contacto con José Manuel Reguero para comunicarle que sus hijas serían recogidas en el casco urbano de La Riera, al igual que en ocasiones anteriores. «Estoy contento y satifecho por esta decisión», manifestó Reguero. En este sentido, este padre explicó que entiende que las condiciones meteorológicas a veces no son las idóneas para que los autobuses entre en los pueblos. «En ese caso, no me opongo a llevar a mis hijas al cruce, pero sólo en ese tipo de casos», matizó. Un hecho que recuerda como algo aislado y puntual, ya que a los escolares siempre se les ha recogido en los pueblos «nunca hubo ningún problema, siempre fueron recogidos los escolares en los pueblos, a excepción de la nieve». Además este vecino de La Riera recuerda que tanto él como su mujer no siempre tienen disponibilidad porque tienen que atender sus respectivos puestos de trabajo. Para finalizar ha querido agradecer a la empresa de transporte, así como al centro y a Lina Freire por escuchar y atender su petición.