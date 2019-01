Azucarera intenta salvar el sector asumiendo los costes del cultivo

A. Domingo | La Bañeza

La cúpula de Azucarera busca las hectáreas que le permitan abrir la fábrica Azucarera de La Bañeza para la campaña del próximo otoño-invierno. El objetivo ya lo ha conseguido en Miranda de Ebro, por el compromiso de los cultivadores que entregan en esta factoría, y ahora toca intentar salvar Toro y La Bañeza. Razón por la que ayer una delegación encabezada por el consejero delegado de la empresa, Juan Luis Ribero, se reunió en La Bañeza con unos 85 remolacheros de Agroteo. Además de distintos cargos de la filial de Azucarera, acompañaban a Rivero la directora del área agrícola, Salomé Santos, y el director Comercial, Carlos Fernández, que expusieron a los presentes el nuevo modelo de contratación y las razones de la propuesta.

La compañía no desveló cuál es la superficie mínima que salvará a su la factoría leonesa, pero entonó el mea culpa por un Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) que no se sostenía en pilares firmes —Rivero llegó a calificarlos de absurdos— y por su incumplimiento a falta de una campaña para que expirase. «No podemos mantener el precio de la remolacha establecido en el AMI porque nos morimos», dijo. El consejero delegado se topó con el muro de la desconfianza de los asistentes, al menos de algunos, ante los que reconoció que la «gran faena» de vincular el precio de la raíz al valor del azúcar en Europa: «a cambio les ofrecemos que, en el peor de los casos, el agricultor no tenga pérdidas por el cultivo y se quede con las ayudas del cultivo como ganancia».

Juan Luis Rivero negó que Azucarera «baje el precio seis euros, como se lee en la prensa, porque hablamos de 26 euros como precio base al que se suma el complemento de precio y el mercado está repuntando».

«Anomalía de mercado»

El director comercial, Carlos Fernández, apuntó que la situación de los últimos meses, que ha llevado el azúcar a 320 euros por tonelada en Europa, muy por debajo de los 404 euros de referencia —fijado por la Comisión Europea en base a las conclusiones de un comité de expertos— responde «a una anomalía», producto de la liberalización del mercado europeo, que inundó el mercado de azúcar y de una climatología que acompañó. «Los compradores de azúcar se han aprovechado» de la sobreabundancia y Francia, carece de silos, ha vendido «a precios absurdos».

Fernández recordó la bajada de «22 a 27 euros» de la remolacha que estaba sembrada este año en la cooperativa francesa Cristal Union, «que ha vendido 210.000 toneladas de azúcar este año en España mejorando cualquier precio. Destacó también los más de 2.400 millones de euros de deuda de la también gala Tereos. «Reconocer nuestras miserias y dar estas noticias desagradables es honestidad», sentenció.

«No podemos asegurar el precio de la remolacha, pero no será de 26 euros, porque el valor del azúcar ya está subiendo» y se sitúan ya entre 470 y 500 euros. En su opinión, mantener el cultivo y las fábricas con 26 euros la tonelada como precio base —«tres y cuatro euros por encima del de Francia»— supondrá una victoria comercial sobre el país vecino, que trata de ganar el mercado español, con 1,3 millones de toneladas de consumo anual. La remolacha «nunca volverá a ser el cultivo protegido» de Europa. Para Rivero la cuestión está en «decidir si nos rendimos y nos dedicamos a otra cosa».

Los agricultores presentes mostraron sus dudas ante la propuesta de Azucarera. Algunos apuntaron que reduce sus ingresos a la mitad y otros señalaron que supone producir en pérdidas.