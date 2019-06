Babia abre una ventana a Europa

m. carnero | león

Docentes procedentes de Italia, Turquía y Portugal visitaron la semana pasada Babia a través de un proyecto europeo Erasmus + llamado Cooperation with Europe for sustainable biodiversity. La primera visita tuvo lugar en el Colegio de Babia, ubicado en Huergas, donde los docentes europeos disfrutaron de los bailes regionales de la zona, en concreto del baile chano y la jota babiana. Acto seguido fueron recibidos por los alumnos y alumnas del CRA Babia que les han mostrado sus trabajos acerca de la biodiversidad en España y en Europa entre los que destacan un mapa de especies en peligro de extinción con realidad aumentada o un banco de semillas autóctonas de las que una parte ha sido plantada en el huerto escolar. Tras unas horas de presentaciones y puesta en común entre los socios participantes hubo tiempo para degustar la gastronomía de la zona, como la caldereta del Moriscal, y visitar in situ la diversidad biológica del entorno, así como el museo de la trashumancia, el chozo, la fragua y la iglesia de Torre de Babia, lugar en el que fueron recibidos por el alcalde de la localidad. Finalmente el grupo se dirigió a la casa del parque natural de Babia y Luna, ubicado en el Palacio de Riolago donde conocieron más detalles sobre este espacio protegido y donde terminaron las actividades formativas programadas. La visita se enmarca en las actuaciones del programa Erasmus ka229 de la Unión Europea que ha sido concedido al CRA Babia.