Bercianos y El Burgo reclaman una señalización justa de la Ruta Jacobea

a.díaz / a.b. vázquez sahagún / león

Una veintena de personas, titulares, albergues, hostales y restaurantes de las localidades de Bercianos del Real Camino y El Burgo Ranero se manifestaron en el cruce de caminos para reclamar a la Junta «una señalización justa y clara por la que el peregrino sepa por donde ha de tomar la senda del Camino Francés, algo que en la actualidad no se contempla». Según afirman desde el sector turístico de ambas localidades en el trazado de la N-120 a la altura de la localidad de Calzada del Coto se ha marcado una señalización que lleva al equívoco y desviación de peregrinos a Compostela. Llegados a ese punto se indica al turista que debe tomar la Vía Trajana cruzando Valdelocajos para alcanzar la localidad de Calzadilla de los Hermanillos.

El alcalde de Bercianos se ha mostrado favorable a una nueva señalización que evite esta desviación al igual que los hosteleros de El Burgo Ranero. Por su parte, desde Calzada no se ha obtenido ninguna respuesta.

Desde el sector están descontentos con la Junta y la Diputación provincial, ya que en las últimas guías y folletos también se incluyen errores como la confusión en la orientación geográfica de la comarca y los kilómetros que hay entre las etapas desde la provincia de Palencia. Una de las zonas recientemente afectadas ha sido Sahagún. «Es algo preocupante para una comarca que ha puesto todo su esfuerzo en elaborar infraestructuras para el peregrino y ha creado puestos de trabajo para evitar el llamado vaciado del mundo rural», se indica en un comunicado presentado por hosteleros y albergues de Bercianos del Real Camino y El Burgo Ranero.

Los establecimientos de ambos municipios reciben a primera hora de la jornada de peregrinación las mochilas que depositan los romeros a través del transporte. No obstante, debido a esta señalización, los caminantes hacen noche en Calzadilla de los Hermanillos y no es hasta el día siguiente cuando recogen sus mochilas en El Burgo Ranero, ocupando una plaza no cubierta. «Con una señalización correcta esto se podría evitar. Cada peregrino debe poder tomar su propia decisión y equivocarse si quiere», afirma un propietario de un albergue en El Burgo.