Biomasa, turismo, restauración, autoconsumo y depuración centran las propuestas a la UE

maría j. muñiz | león

No ha sido fácil concretar qué proyectos llevará el Gobierno de España de parte de Castilla y León para optar a la millonaria financiación que planea la Comisión Europea a través de la Plataforma de Regiones Carboneras en Transición. De hecho tampoco están decididos, a pesar de que en los últimos meses se han realizado y actualizado las propuestas, con el objetivo tanto de plantear en Europa las necesidades y proyectos de reactivación de las cuencas leonesa y palentina como de reclamar al Ejecutivo que se forme ahora la financiación de parte de estas propuestas con cargo a los presupuestos comprometidos en el último marco de actuación para la transición justa.

En un primer momento la Junta planteó llevar a las plataforma europea tres proyectos de centrales depuradoras reversibles (en el río Cúa, Navaleo y Velilla del Río Carrión); además de la reactivación de la Ciudad de la Energía (Ciuden); el Plan de Dinamización de las Comarcas Mineras; el proyecto la Mina en Vivo y la financiación del autoconsumo fotovoltaico en 26 hospitales de la Comunidad.

El Ministerio de Transición Ecológica es el responsable del ‘equipo país’ para elevar las propuestas a Europa, y descartó el Plan de Dinamización porque mantiene como objetivo principal la defensa y refuerzo de la minería del carbón, un fin que no comparte en absoluto el equipo de Teresa Ribera. Aunque se dejó abierta la posibilidad de buscar financiación de cara al futuro, si se modifica este punto.

También se rechazó la propuesta de reactivación de la Ciuden, ya que es un proyecto estatal y no es competencia de la Junta. Por último, se aplaza la presentación de los tres proyectos de bombeo hidráulico con depuración de aguas porque es necesario convocar subastas de retribución específica para estos proyectos, lo que corresponde al Gobierno, y no puede avanzar mientras no haya nuevo Ejecutivo.

Centros de biomasa

Pendiente queda también la propuesta de financiar los centros logísticos comarcales de biomasa forestal, un proyecto con un coste total de algo más de 7 millones de euros. En marzo de 2020 estará operativa la planta de generación de biomasa de Forestalia, en Cubillos del Sil; y para desarrollar el proyecto se ha analizado la disponibilidad de biomasa forestal en 150 kilómetros a la redonda. La iniciativa pretende incentivar el sector forestal en toda la comarca, sobre todo en las zonas mineras, y con la construcción de ocho centros logísticos: en Villablino, Valdesamario, La Robla, Cistierna, Favero, Valdepiélago, Guardo y Barruelo de Santullán.

También se plantean siete proyectos turísticos prioritarios: el mirador del embalse de Compuerto, el voladero del Centro del Urogallo de Villablino, trineo sobre raíles en Leitariegos, mejora de los accesos a los lagos de Saliencia y Somiedo desde Torrestío, la red de refugios y observatorio de fauna en el valle de Pineda, el glamping en Velilla del Río Carrión y la Vía Ferrata en las Hoces de Vegacervera.

Además, se remite al ministerio el proyecto de máximos para la ampliación de Leitariegos-Valle de Laciana, que aumenta hasta los 12 millones de euros y se modifica la sustitución del telesilla de La Laguna por un desembragable con doble salida, en la cota de 1.655 metros y en la máxima que se permita medioambientalmente; además de prolongarse el de La Gobia.