Brote, el mastín de Laciana campeón de España

Su presencia impone. Casi cien kilos de peso, color negro con trazos canela, mirada intimidatoria y patazas como un león. Ese es el carné de presentación de Brote de Filandón, un mastín español criado en los montes de Laciana que el pasado fin de semana se alzó con el título de Campeón de España en la Exposición Nacional Canina de Asturias.

"Nuestro ojito derecho conseguía ser el mejor macho de exposición y con ello conseguir el punto que le proclama Campeón de España Adulto, otro título que añade a su palmarés y que deseamos no sea el último", comentaba con orgullo su criador, José Manuel Moncó, propietario en Villablino del criadero Mastines de Filandón,uno de los más reconocidos del valle.

Ya lo dice el viejo refrán: "De casta la viene al galgo". Y aunque Brote tiene poco de galgo si tiene genes de campeones. Brote es hijo de Tango de Filandón, que también fue campeón de España y campeón provincial que obtuvo además otro título nobiliario del mundo canino: el de ejemplar selecto recomendado para la cría. Y por si fuera poco, su madre también fue una perra campeona.

A sus tres años de edad, Brote ya está aportando sus mejores genes a la raza de perros mastines. José Manuel Moncó calcula que hay ya más de cien mastines con su sangre.

En su criadero en la capital de Laciana cuenta actualmente con doce mastines -todos con pedigrí- con edades comprendidas entre seis meses y seis años. Lleva criando mastines desde hace catorce años. Apunta Moncó con orgullo que hay ejemplares salidos de su casa por casi toda España y en cada vez más países del extranjero. "La petición más rara que me llegó para hacerse con uno de mis mastines me vino de China. Hice el envío con MRW a Madrid y de ahí lo embarcaron en en avión para China", recuerda.

Brote con otro de los finalistas en la Exposición Canina de Asturias. DL

Es un mundo que no le es extraño. Su abuelo era ganadero y en su casa siempre hubo mastines. "Pero claro -apunta- no tan controlados como ahora con sus pedigris y sus genealogias". Como a otros criadores de Laciana le gusta que sus perros anden mucho por el monte con el ganado. Es lo mejor para que no pierdan sus aires de perros guardianes. "Yo tengo algo de ganado, seis yeguas, y los mastines con ellas. También hay algunos en cabañas ganaderas con vacas, ovejas, y caballos para que no pierdan ese instinto que siempre han tenido".

¿Mastín leonés o mastín español?

"Mastin español porque como leones no está reconocido como raza... pero es el mastín de aquí de toda la vida", explica Moncó.

Su mira ahora está puesta en el campeonato nacional de la Asociación Española de Mastín Español. Son diez pruebas repartidas por toda España. Ya se han celebrado dos, una en Lorca y otra en Almería y el próximo fin de semana la cita será en Cuenca. Y allí estará Brote de Filandón para pelear por un nuevo título. Razones de peso para conseguirlo lo avalan.