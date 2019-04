Busca un socio para abrir un geriátrico y no perder la ayuda

vanessa Araujo | Rioscuro

Un joven lacianiego, Abel González, busca un socio, empresario o empresa interesada para poner en funcionamiento su proyecto empresarial, que se trata de una residencia geriátrica ubicada en la comarca de Laciana.

Este vecino de Rioscuro explicó que una de sus ilusiones era abrir una residencia geriátrica en la comarca, motivo por el que presentó su proyecto ante los Fondos Mineros, que le otorgaron en el año 2017 una subvención del 43 por ciento del total del presupuesto del proyecto, lo que supone 200.000 euros a fondo perdido. Sin embargo, ahora no puede iniciar el proyecto debido a que la inversión inicial que debe realizar ronda los 120.000 euros. «No tengo ese dinero, tengo mis ahorrillos como todos, pero no eso», explicó.

Esa inversión inicial serviría para la compra del terreno de la futura residencia geriátrica. A partir de ese momento se liberaría el resto de los fondos del subsidio. «Es una pena que tenga una ayuda y no pueda materializarla», apuntó. De esta forma cree que las ayudas mineras están «mal enfocadas», ya que quien no dispone de un capital para iniciar el proyecto pierde la subvención «y es una auténtica lástima que con el dinero concedido no se pueda llevar a cabo», insistió.

Además, Abel González tiene como plazo máximo para iniciar este proyecto hasta diciembre de este año. De no ser así, perderá la subvención: «el tiempo corre en mi contra». Por ello está decidido a poner a disposición de quien esté interesado en la iniciativa «la idea, la subvención y su capital», destacó.

La residencia geriátrica que contaría con 42 plazas, de las que doce serían individuales y el resto dobles y generaría un total de diez puestos de trabajo directos, más lo que surgieran de forma indirecta.

Importante demanda

Este joven recuerda que la comarca de Laciana cuenta con tres residencias geriátricas, pero se quedan pequeñas ante la demanda que existe: «hay listas de espera y sé de gente que tiene a sus familiares en residencias del Bierzo». Además recordó que en la comarca de Babia no existe ningún servicio de este tipo y en la zona de Omaña tan sólo una, pero dispone de pocas plazas. González recuerda que «no es lo mismo tener a un familiar en una residencia cercana a donde se vive que a cientos de kilómetros». Por el momento, se han buscado diferentes ubicaciones de este centro de personas mayores en distintos puntos de la comarca como Sosas, Villaseca y Rioscuro, sin todavía concretar ubicación exacta para tal fin.

Este joven también quiso agradecer a todas las personas que le han apoyado y ayudado con su proyecto para ver que soluciones podrían darse.