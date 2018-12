El campo leonés no se suma al auge en la contratación de los seguros agrarios

m.r. / DL | redacción

León no se suma al impulso que ha tomado en el último año la política de seguros agrarios de la Consejería de Agricultura. Los datos facilitados ayer por la consejera Milagros Marcos reflejan que el campo leonés no contrata seguros ni para la mitad de la superficie cultivada. Y eso que, hace un año, la Junta y el consorcio de seguros, Agroseguro, firmaron un convenio que, según señala el departamento de Marcos en un comunicado, «supuso un cambio respecto al modelo anterior, posibilitando que los beneficiarios reciban, de forma automática, la ayuda proveniente de la Junta de Castilla y León, aplicando el descuento en el momento de la suscripción de la póliza del seguro». Asegura la consejería que con este nuevo modelo se han agilizado los trámites administrativos y el cobro de la subvención inmediata «haciendo más atractiva la contratación de seguros». Entre las novedades figuran mejoras como el abono inmediato de la ayuda en el momento de la contratación; la recuperación de la subvención de los seguros para las producciones ganaderas, que no se convocaban desde 2011; y el auxilio del seguro de compensación por pérdidas de pastos en sequía con un 25 % de la prima.

Las cifras de la provincia facilitadas por la consejería están 20 puntos por debajo de la superficie contratada de media en Castilla y León y por eso la consejera lanzó ayer un llamamiento para animar a los agricultores a la tónica alcista de la contratación de seguros en la Comunidad. Según señaló en declaraciones recogidas por Ical, asegurar los cultivos no supone «un gasto» sino «una inversión que da tranquilidad al agricultor y ganadero venga el tiempo que venga». A pesar del bajo porcentaje asegurado, en León, como en el resto de las provincias la contratación a experimentado en el último año un considerable incremento.

También destaca en este sentido la superficie de frutales asegurada en la provincia, que ha pasado de 232,7 hectáreas a 587,8, lo que supone un 152,5 % más respecto a 2016. De este modo, se han asegurado el 43,5 % de las 1.349 hectáreas registradas como terreno frutícola. Y en cuanto al número de pólizas, han subido de 86 a 198. En los dos últimos años (2017 y 2018) han sido 290 millones de euros los que se han aportado a las indemnizaciones por inclemencias meteorológicas (217 millones en 2017 y 73 millones en 2018).

En la misma línea se expresó el presidente de la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro), Ignacio Machetti, quien aseguró que el año pasado fue el segundo peor año en las cuatro décadas de seguro agrario en España como consecuencia de la sequía, una incidencia que tuvo mayor repercusión en Castilla y León, donde supuso el 60 por ciento del total de siniestros del año. En la Comunidad, de los 2,14 millones de hectáreas que contrataron el seguro en 2017, hubo declaración de siniestros en más de la mitad, con un coste total de 217 millones de euros, de los que casi 170 correspondieron al cultivo de herbáceos extensivos y 23 millones a la uva de vino.

Aunque ya no por la sequía, este año está siendo de nuevo extraordinario, en especial por la «inusual» frecuencia del pedrisco, que ha sido «extenso e intenso» en algunos momentos del año, algo que en Castilla y León ha provocado importantes daños y ha hecho que, hasta el pasado 15 de noviembre, la siniestralidad registrada haya alcanzado los 73 millones de euros. En concreto, solo en los seguros agrícolas se han recibido casi 28.000 siniestros por importe superior a los 54 millones de euros, con los herbáceos y el viñedo de nuevo como los cultivos más afectados.

En concreto, este año el pedrisco ha supuesto el 59 por ciento del total de la siniestralidad en el sector agrícola.