Los cerca de 400 falsos autónomos de Embutidos Rodríguez irán a la huelga

maría carnero | león

Acabar con las condiciones de «esclavitud», con la situación fraudulenta y luchar por sus derechos como trabajadores del sector cárnico. Bajo estas premisas, los trabajadores de Servicarne, cooperativa bajo la que prestan sus servicios cerca de 400 autónomos a la empresa Embutidos Rodríguez, con sede Soto de la Vega, anunciaron ayer su intención de iniciar un calendario de movilizaciones que arrancará el próximo miércoles 16 de enero, con una concentración frente a las instalaciones de la empresa a las 12.30 horas, y que continuará con paros los días 23, 25 y 30 de enero, y 1,5, 6, 8, 12, 13, 14, 19, 20 y 21 de febrero.

Así lo anunciaron ayer Ángel Santos, secretario general de Industria de CCOO en León, y Juan Manuel Ramos, responsable del sector en la comunidad, quienes una vez más pusieron de manifiesto la «fraudulenta» situación de los trabajadores de la cárnica, que trabajan como «falsos autónomos, ya que su situación no obedece a los principios cooperativistas, sólo persigue el beneficio de la empresa y no atiende su bien como trabajadores», apuntó Santos.

Sin mediación

El sindicato denuncia que el proceso de conciliación y mediación iniciado en el Serla para buscar a estos trabajadores encaje legal en el régimen general del sector cárnico resultó infructuoso, ya que «los responsables de la empresa ni siquiera se sentaron a negociar», denuncia el responsable provincial.

Este desplante de la empresa contradice además su compromiso con la Junta de Castilla y León que facilitó a la cárnica importantes subvenciones para la restauración de la planta, destruida por un incendio en 2016, y para su posterior ampliación a cambio de legalizar la situación de sus trabajadores. Actualmente, la empresa sólo reconoce a 23 trabajadores contratados, el resto, cerca de 400, son autónomos que prestan sus servicios a través de Servicarne. De hecho, ni siquiera abrieron el periodo de consultas al que se comprometieron para buscar una situación y rechazaron la ayuda del sindicato para buscar fórmulas flexibles para la regularización de los trabajadores.

Para Juan Manuel Ramos, esta huelga supone «el principio del fin para esta situación». El responsable de Industria del sindicato en Castilla y León destacó que «estos trabajadores no tienen vacaciones, se enfrentan a jornadas interminables, sin derecho a seguridad social, y con la incertidumbre de que si no hay carga de trabajo no cobran».

Además apuntó que perciben entre un 19 y un 36% menos que el sueldo de un trabajador del sector adscrito al convenio nacional. Como media, su sueldo es de 1.200 euros mensuales, a los que hay que descontar la cuota de autónomos, 50 euros que pagan a la cooperativa y un seguro médico privado.

Desde CCOO, que ya ha denunciado a otras muchas empresas a nivel nacional a través de una herramienta llamada Semáforo Rojo, destinada a detectar sistemas fraudulentos como este, se pide el apoyo de los vecinos de La Bañeza para que apoyen las movilizaciones.