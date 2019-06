El colapso de las concentraciones dificulta la compra-venta de tierras

La organización agraria Asaja espera que el próximo Gobierno autonómico solucione el bloqueo que sufren 46 zonas en las que se ha acometido la concentración parcelaria en la provincia y en las que no se han entregado aún los títulos de propiedad de las parcelas que han surgido del proceso de reparcelación. Según el secretario general del sindicato agrario, José Antonio Turrado, la situación complica las operaciones de compra-venta de tierra, al dificultarse el acceso a la financiación bancaria.

El último informe sobre la concentración parcelaria que ha publicado la Consejería de Agricultura y Ganadería recoge que la superficie total en estas zonas que carecen de acta de reorganización supera las 145.000 hectáreas, distribuidas en más de 85.000 fincas. 43.502 propietarios carecen, según el informe, del título de propiedad de las fincas que se entregaron hace ya años. Los datos del año 2018 «no variarán mucho», señaló Turrado, que llamó la atención sobre el tiempo que ha pasado desde que se acometieron las actuaciones, que alcanza los 18 años en las más antiguas. «Las últimas fincas se entregaron en el año 2002», indicó. En cuanto al número de propietarios, apuntó que algunos disponen de propiedades en más de una concentración.

«En León cambian de manos cada año unas 5.000 hectáreas y al no disponer de los títulos de propiedad no se puede solicitar una hipoteca. O tienes el dinero para pagar o, en el mejor de los casos, accedes a una financiación a corto plazo», explicó. Asaja prevé un incremento de las operaciones de compra-venta, «que cada vez se concentran en menos manos» y por un relevo generacional en el que los herederos ya tienen una relación directa con las tierras como sucedía con sus padres.

VALOR SEGURO

La falta de acceso a la financiación no se deriva de que las entidades de crédito no consideren interesante este sector. «El banco entiende que la tierra es un bien seguro, lo que no ocurría hace 20 o 30 años. El asunto es que si no hay papeles no se puede llevar al Registro de la Propiedad».

El atasco genera un círculo vicioso: «La Junta no agiliza los trámites y, además, se retrasa en los pagos a los notarios y los registradores, profesionales que tiene otros clientes que atender».

El problema se da en 46 zonas de concentración que se extienden por toda la provincia, con extensiones que van desde las 130 hectáreas de la menor a cerca de 7.900 en la mayor, si no se suman las demarcaciones pendientes de determinadas comunidades de regantes. Según los datos del informe de 2017, en Payuelos falta el acta de reconcentración en siete demarcaciones, que suman 41.362 hectáreas y en el Páramo Bajo se alcanzan las 31.689 hectáreas, por citar los casos con mayor superficie pendiente.