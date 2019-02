El colegio, en un proyecto de movilidad con Croacia

a. MEDINA | VALENCIA

Un grupo de tres maestros y seis alumnos del colegio Bernardino Pérez de Valencia de Don Juan disfrutan estos días de una estancia profesional en la Varazdin (Croacia) desarrollando el proyecto ‘Teach me how to play’, dentro del programa Erasmus+ K229.

La iniciativa es una continuidad a las distintas movilidades que en los dos años anteriores realizaron docentes del centro. Fruto de ello, ha nacido este nuevo proyecto en el que junto a los croatas y eslovenos se intenta desarrollar nuevas líneas metodológicas y de aprendizaje de una segunda lengua extranjera, a través del juego y su dinámica sobre geografía e historia de los países participantes.

Por primera vez, a estas movilidades se suman alumnos de 6º de Primaria. Su objetivo, además de conocer un nuevo país, es integrarse con las familias de Varazdin, donde conviven bajo el mismo techo con otros alumnos croatas y donde el inglés es la herramienta fundamental de comunicación. El coordinador del programa en el Bernardino Pérez, Justo López, cree que «es una oportunidad única de que los alumnos encuentren sentido a aprender una lengua extranjera (inglés) como medio vehicular de comunicación entre distintas comunidades europeas».

La estancia se lleva a cabo del 25 de febrero hasta el 1 de marzo. Los alumnos van a clase con sus compañeros croatas, están conociendo Varazdin (antigua capital del país) y otras localidades de interés, realizan talleres, juegos de rol, visitas históricas, talleres de cocina típica...

El programa está cofinanciado por la Unión Europea a través de Sepei (Servicio Español para Internacionalización Educativa) e incluido dentro del programa Erasmus+, lo que supone que el Bernardino Pérez disfrutará de dos años de colaboración europea con colegios de Croacia y Eslovenia.