Convocan otro día de huelga por la falta de acuerdo con Embutidos Rodríguez

dl | redacción

Comisiones Obreras anunció ayer que la próxima semana celebrará una nueva jornada de huelga ante la situación de los trabajadores de Embutidos Rodríguez, después de que no haya sido posible alcanzar un acuerdo con la dirección de la empresa debido a diversos puntos de negociación en los que ambas partes discrepan. Así, entre estas discrepancias se encuentra la negativa del sindicato a la propuesta de la empresa de de llevar el cumplimiento del acuerdo al 30 de noviembre de 2019, el no reconocimiento de Embutidos Rodríguez de la antigüedad de los falsos autónomos a pesar de llevar varios años trabajando en las instalaciones de la empresa, así como que la compañía no reconozca que los once despedidos por ejercer el derecho de huelga el pasado 16 de enero son trabajadores suyos.

Por ello, el sindicato avanzó que se va a reanudar el conflicto con una nueva jornada de huelga la semana que llega a pesar de que el otro sindicato negociador haya manifestado que sí se encuentra en disposición de firmar.

El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, aseguró ayer en León que «existe voluntad por parte de Embutidos Rodríguez y de los trabajadores para llegar a un acuerdo» mediante el que los falsos autónomos pasen a ser contratados por cuenta ajena y deseó que «llegue pronto». No obstante, al tratarse de una negociación entre empresarios y trabajadores, «es a las partes a las que les corresponde comunicar el acuerdo», pero Carriedo se mostró esperanzado en que «la voluntad que tienen de que el asunto se solucione y mejore la calidad en el empleo se concrete pronto» porque «Embutidos Rodríguez da empleo importante en calidad y en cantidad en el conjunto de la provincia de León».

El consejero recordó el apoyo que efectuó la Junta «de forma importante» a la empresa cuando tuvo que cerrar como consecuencia del incendio de la fábrica, por lo que «tras conseguir salvar la empresa ahora se trata de salvar un empleo de calidad pensando en el futuro».