La crisis en la Cruz Roja Local lleva a dimitir a los voluntarios más activos

alejandro rodríguez | astorga

«La Asamblea Comarcal de Cruz Roja de Astorga se ha quedado prácticamente sin voluntarios, ya que 18 de 19 de ellos han decidido darse de baja de la agrupación por discrepancias con la presidenta provincial de la institución, María Victoria Seco», aseguró ayer en una rueda de prensa el presidente de dicha asamblea durante los últimos cuatro años, Tomás Casanovas. Una afirmación que a las horas de hacerse pública contó la reacción de la Cruz Roja Española de la provincia de León, que aclaró que la Asamblea Comarcal de la institución en Astorga contaba hasta la fecha con un total 69 voluntarios, pero con la baja de esos 18 pasa a estar conformada actualmente por 51 voluntarios.

Durante su comparecencia ayer en Astorga junto a parte de esos 18 voluntarios, Casanovas explicó que esta dimisión en bloque se debe a las «malas formas» de Seco con todos ellos. De hecho, esgrimió que el conflicto surgió a raíz de la decisión de la presidente provincial de cesarle como presidente de la Asamblea Comarcal –que ejercía en funciones y que pretendía continuar un nuevo mandato– «utilizando un sistema muy torticero basado en mentiras difundiendo rumores sobre mí como que no tengo buenas relaciones con el resto de presidentes de las asociaciones y colectivos de la ciudad cuando eso es falso».

Asimismo, estos 18 voluntarios astorganos que han presentado su baja acusaron a Seco de nombrar «unilateralmente» a Almudena Sobrino para desempeñar el cargo porque «es una amiga íntima suya». Al respecto, señalaron que la presidenta provincial de Cruz Roja tiene total libertad para elegir a la persona que presida la Asamblea de Astorga, pero cree que Sobrino no es la adecuada porque «no tiene nada de experiencia en la institución y no sabe cómo funciona. Está aquí porque ha sido elegida a dedo».

Ante las acusaciones, la dirección provincial aseveró que «el motivo de la no renovación del presidente comarcal es, en primer lugar, que tras finalizar su mandato (de cuatro años) no presentó candidatura, y, por otro lado, que ante las quejas por no actuar según los Principios Fundamentales de Cruz Roja Española (trato indebido a mujeres y a ciertos colectivos y asociaciones) que le fueron trasladadas a la nueva presidenta provincial, ésta decidió buscar a otra persona de su confianza».