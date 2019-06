Un cuarto de siglo ¡dando caña!

armando medina | pobladura

Hace un cuarto de siglo, allá por el año 1995, un grupo de jóvenes, hoy ya bordeando los cincuenta, decidieron darle un giro a las fiestas del Corpus de Pobladura de Pelayo García. Crearon la comisión de fiestas y, como novedad, apostaron por la música en directo, por el rock que tanto arraigo y tantos seguidores tenía en la comarca del Páramo. En aquella primera edición fue un grupo leones, Versículo III, con varios integrantes locales, los que se subieron al escenario.

A partir de ahí el festival fue creciendo hasta convertirse en uno de los más reconocidos de la provincia. Aquella idea cooperativa de la comisión de fiestas se ha ido renovando y hoy sigue gozando de buena salud, igual que el propio festival.

En estos 25 años han pasado por Pobladura de Pelayo García la mayoría de las principales bandas de rock del momento del panorama nacional. La segunda edición ya contó con una formación considerada de culto, los madrileños Sex Museum, que repitieron en el 2000. Parabellum, Front Head To Toe, Sexy Sadie, Sôber, Bummer, Tierra Santa, Koma, Boikot (en dos ocasiones), Porretas, Fe de Ratas, Eskorzo, Piperrak, No Relax, Trashtucada, La Pulquería, Vendetta, Dakidarría, Kaótiko, Narco, El Ultimo Ke Zierre y The Locos, han sido los cabezas de cartel en este cuarto de siglo. Pero son muchos más los que han pasado por el escenario de Pobladura. Otras tantas bandas más noveles tuvieron la opotunidad de actuar como teloneros ante el público. Música con mayúsculas, el festival ha sido un reflejo cultural de lo que en todo este tiempo se ha venido haciendo en toda España, de norte a sur y de este a oeste. El rock vasco, el madrileño, el andaluz, el valenciano, el gallego, el catalán, el asturiano... y, por supuesto, el leonés han estado representados.

La aventura continúa y el Pobladura Rock vivirá esta noche su vigésimo quinta edición con todas las ganas de seguir dando caña.

Los primeros en saltar al escenario a eso de la una y media de la noche serán los madrileños Limando, una banda que ya cuenta con un importante bagaje a sus espaldas. Sus conciertos, mezcla de estilos como el rock, el ska e, incluso, algún toque de ritmos latinos clásicos, se convierten en una auténtica fiesta.

Tras ellos vendrán, como cabeza de cartel, los también madrileños Alamedadosoulna. Ellos dicen de sí mismos que están aquí «con todo su arsenal de ska-reggea-soul al más puro estilo alamediense... para hacer explotar de nuevo sobre los escenarios nacionales; para movilizar a todos los públicos; para desfogar gargantas y para mover los pies sin descanso alguno». Toda una declaración de intenciones.

La banda, originaria de Alameda de Osuna, publicó su primer disco de estudio, Skrak, en 2004. Después vivieron Finissimo (2007), Play (2007) y Jaleo (2014). Pero su verdadera dimensión la dan al subirse al escenario, como demostrarán esta noche en Pobladura de Pelayo García. Limando y Alamedadosoulna, buena música y diversión garantizadas.