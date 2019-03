El cuento con lobos reales que no te han contado en Valdelugueros

El cuento con lobos reales que no te han contado. Ambientado en un lugar real: Valdelugueros, el Valle de Lobos. Así se presenta el último proyecto que sale del 'horno' de Más que Pájaros reconocida empresa leonesa de biología y ecoturismo radicada en la montaña leonesa, en Lugueros.

Manuel González, doctor en Biología y director de Más que Pájaros, ha abierto una campaña de micromecenazgo para financiar este documental. Las primeras ayudas ya han empezado a llegar pero hacen falta más para culminar una trilogía que es una maravilla sobre la fauna, la flora, el paisaje y el hombre en la Cordillera Cantábrica.

"Es un cuento para contar verdades sobre el lobo. El tercer documental de la trilogía cantábrica de "Más que Pájaros" (urogallo y oso fueron los dos anteriores) pretende contar un cuento, en el que la convivencia con el lobo es real y compatible con la vida en los pueblos. No será el cuento en el que la prensa sensacionalista utiliza al lobo como pagano de los males del despoblamiento rural. Será un cuento que toma en serio lo que la ciencia y el sentido común han demostrado: el lobo no es un problema para el mundo rural sino un elemento clave", comenta con ese poso de sabiduría que deja el haberse pateado buena parte de los montes de la provincia.

José Ángel Escalona, uno de los últimos pastores trashumantes de la cordillera Cantábrica.

A pesar de ser un documental narrado en forma de cuento, es una ficción deseada con personajes reales, testimonios reales de científicos, ganaderos y vecinos de la cordillera Cantábrica, con datos reales y en un valle real en el corazón de la montaña leonesa: Valdelugueros.

"En el documental queremos contar una realidad incómoda para muchos: el lobo no es el malo del cuento. La historia real del abandono rural en la montaña Cantábrica, de las mentiras generalizadas de los medios de comunicación respecto a todo lo que tenga que ver con el lobo (Canis lupus) y la enorme cantidad de conocimientos científicos que existen y los medios, porque leer ciencia lleva tiempo, obvian. Para ello utilizaremos una narración de cuento para dibujar la situación deseada: un valle real con humanos y lobos compartiendo el territorio sin dramas, sin miedo y con realismo".

El documental tiene como escenario Valdelugueros en la Cordillera Cantábrica y en Norte América.

Etimológicamente, de acuerdo a la Academia de la lengua astur-leonesa “Valdelugueros” tiene su origen en “Val de Lupeiros”: Valle de Lobos. "Por lo que nos ha parecido ideal para ambientar el hilo conductor del cuento", apunta en este sentido.

"Será el cuento que no suelen contarnos: con lobos reales, ganaderos profesionales y científicos comunicando ciencia. Nunca aparecerán en el documental lobos cautivos o troquelados, todos los lobos estarán filmados en su entorno natural".

La filosofía de "Más que pájaros" vuelve a ser la misma: no mostrar animales cautivos o en condiciones controladas. Serán siempre animales salvajes filmados en su hábitat. Para nosotros una imagen real siempre es mejor que la ficción. De ahí que no aparecerán primeros planos de lobos. Todas las filmaciones estarán tomadas a distancia mínima de 500 metros, algunas de ellas hasta 1.500 metros gracias a la técnica del digiscoping.

Valle de Lobos (Valdelugueros, cordillera Cantábrica)

Entrevistarán a reconocidos científicos loberos, " también a ganaderos que viven con lobos y no lloran por ello, y vecinos de la cordillera Cantábrica con historias apasionantes que contar en las que el lobo es el protagonista. Mostraremos a través de un cuento, un mundo real, que existe hoy día cerca de ti pero que los medios no te suelen mostrar. El mundo real de personas reales que viven en el mismo territorio en el que lo hace el lobo y no ponen el grito en el cielo para que se aniquile a este formidable carnívoro. Personas normales que sienten orgullo y respeto por el lobo. Nuestro objetivo es contar un cuento que no suelen contarnos: un cuento con lobos reales en el que el lobo no es el malo...

Pero para ello la ayuda de todas las personas sensibilizadas con esta filosofía es fundamental. "Sólo con el apoyo de personas interesadas en el proyecto seremos capaces de divulgar la importancia de la conservación del lobo", explica Manu González.

¿Por qué necesitan ayuda?

"Este proyecto -explica- es un proyecto colaborativo, en el que muchas personas han cedido material y nos van a seguir ayudando y apoyando para poder contar este relato de la mejor manera posible. Pero sólo con ayudas lograremos divulgar la historia de este fabuloso animal y conseguiremos trasladar a la sociedad la importancia de la conservación de los grandes carnívoros".

En el último año han tenido la oportunidad de filmar diversos testimonios y recopilar imágenes de lobos en Norte América. "Ahora necesitamos ayuda para continuar las grabaciones en la Cordillera Cantábrica y trabajar en el montaje del documental. Nuestro objetivo es seguir divulgando la importancia de la conservación de la naturaleza en nuestro país continuando el trabajo de los anteriores documentales, dando un paso hacia adelante en cuanto a calidad técnica y post-producción.



Con esta campaña de crowdfunding realizarán filmaciones en la Cordillera Cantábrica y más entrevistas, financiaremos la postproducción y el montaje definitivo del documental.

Las aportaciones serán destinadas a cubrir los gastos de la fase de filmación para documentar nuevos testimonios y obtener más recursos en la primavera cantábrica. Con laas aportaciones cubrirán además los gastos de montaje y postproducción.





Calendario previsto

La campaña de mecenazgo terminará antes del verano 2019. Si consiguen su objetivo, la segunda fase será el rodaje de entrevistas y recursos en la cordillera Cantábrica. Comenzarán inmediatamente, con el propósito de terminar la producción y edición completa durante el verano.

Todas las personas interesadas pueden hacerlo en estas direcciones:

• www.masquepajaros.com

• facebook.com/MasQuePajaros

• territoriosalvaje.es