Las Cuevonas, sin ayuda por silencio ‘electrónico’

A. Domingo | Villasabariego

«Lo que me molesta es que la Dirección General de Patrimonio no haya querido pronunciarse sobre el fondo del asunto, que haya buscado la disculpa para no hacer su trabajo. Y si el problema es el alcalde, que no se preocupen, porque el día 15 dejaré de serlo». Es la queja del regidor en funciones de Villasabariego, Pedro Cañón (PP), que ve cómo se esfuma la ayuda de 179.979,77 euros que la Diputación otorgó para la consolidación y puesta en valor de las Cuevas Menudas o Cuevonas —proyecto que el Ayuntamiento presentó al Plan de Recuperación del Patrimonio Histórico de la institución el año pasado, con el fin de sacar un rendimiento turístico de unos eremitorios del siglo X, declarados Bien de Interés Cultural y único patrimonio del municipio— porque la dirección general no accedió al contenido del recurso de alzada que el Ayuntamiento presentó a través del Registro Electrónico de la Administración autonómica.

Al municipio le queda ahora presentar un recurso por vía contencioso-administrativa para no perder una ayuda cuya ejecución deberá justificarse antes del 1 de diciembre. «No sé el ánimo que tendrá la próxima corporación» para emprender acciones legales ante el plazo que resta, señaló el todavía alcalde.

Cañón describió todo el procedimiento administrativo seguido desde febrero de 2018 hasta este mes de mayo para sacar adelante un proyecto presupuestado en 199.878 euros, incluido un estudio geotécnico sobre la posibilidad de consolidar las cuevas en las que residieron quienes decidían apartarse del mundo para dedicar su vida a la contemplación en este lugar de la provincia y de los informes del arquitecto municipal que justificaban el interés público de la obra.

El proyecto llegó a la Comisión Territorial de Patrimonio en marzo y decide sobre este el pasado noviembre, que autorizó los trabajos de consolidación de las cuevas, catalogadas como yacimiento arqueológico, pero no los de actuación en los accesos a las cuevas, perdiéndose el sentido turístico del proyecto.

Impacto visual

«Según el técnico que informó el expediente, la valla de protección del público y la plataforma que hay que colocar donde se han producido desprendimientos provocan un impacto visual» en el yacimiento que para el Ayuntamiento, que no comparte esta tesis, es dejar coja la actuación. «Desde lejos casi no se aprecia el vallado de seguridad y mucho menos aún la plataforma», defiende Cañón.

«Llegar a las cuevas es complicado y cualquier día lamentaremos un accidente de quienes se acercan a verlas», explica el alcalde que no comparte la tesis del técnico. Es por eso por lo que se presenta el recurso de alzada el 20 de diciembre ante la Dirección General de Patrimonio, «que queda en la plataforma de la Junta sin que nadie lo consulte», motivo por el que resulta rechazado este 1 de enero, conforme contempla la Ley 39/2015, de procedimiento administrativo común.

El Ayuntamiento recurrió también al correo ordinario, enviando sus alegaciones el 21 de diciembre, recogiéndose éstas en la dirección general el 2 de enero. El 3 de abril, según el registro de salida de la Junta, se remite al consistorio una decisión de fecha 15 de marzo en la que desestima el recurso por extemporáneo.

El último intento de Villasabariego fue un requerimiento en el que se pide que se derogue la disposición de Patrimonio, al estimar que el plazo vencido no puede invalidar el procedimiento por no haber llegado a tiempo el correo certificado, ya que no se entró a valorar el recurso en el registro electrónico. La Junta denegó también esta pretensión el 24 de mayo.

La comparación

«Para todos los ayuntamientos de la zona hay dinero menos para este», protesta Cañón, que ve cómo han llegado fondos «a Gradefes para actuar en San Miguel de Eslonza, a Mansilla Mayor para el Monasterio de Sandoval y a Villaturiel para la Marialba. Pero aquí, ni se actúa en la ciudad de Lancia ni en las Cuevas Menudas», lamentó Cañón, en un repaso por otras obras que se subvencionarán mediante el mismo programa de la Diputación y con fondos de la Junta.