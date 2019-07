Culto a la bici en toda su dimensión

armando medina | santa maría

El Páramo es tierra amante del ciclismo. O más bien de la bicicleta. No hay casa en la que no haya varias. No día, ni lugar, ni camino, ni carretera en los que se vean a personas utilizando este medio de transporte, de paseo o, incluso, de trabajo; que para todo eso y mucho más sirve. De carretera, de montaña, de paseo, de todo tipo hay.

Fruto de esa afición, hace unos años surgió en Santa María del Páramo el Festival Ciclofest, que mañana celebrará su séptima edición, convirtiéndose en un evento ya habitual a mediados del mes de julio.

El evento nació de la afición de un grupo de gente amante de las bicis ‘diferentes’, muchas desempolvadas de los trasteros, otras personalizadas al detalle. Todo un espectáculo para nostálgicos.

El Ciclofest es una concentración de bicicletas clásicas, fixie, custom, ochenteras y de carreras. Términos conocidos por los aficionados pero, quizá no tanto, para el público en general.

Las clásicas, está claro, lo dice la propia palabra. Son bicis con solera, con varias décadas de vida en muchos casos. Perfectamente restauradas. Permiten ver los diseños que se hacían en su momento, cómo llevaban matrícula, incluso, algunas adaptadas para trabajos, como el reparto de leche u otros productos.

Las fixie, por su parte, son bicicletas que surgieron hace más de cien años, pero que se han puesto muy de moda en los últimos tiempos, especialmente usadas por tribus urbanas como los ‘hipster’ para moverse por la ciudad. Tienen sólo un piñón, que es fijo. Es decir, no disponen de punto muerto lo que implica que, para los no iniciados no sean fáciles de llevar. Esa es su principal característica, son de piñón fijo. Normalmente están muy personalizadas.

Las ochenteras poco hay que explicar sobre ellas. Son las que usaban en la década de los años ochenta del pasado siglo, con marcas clásicas de aquellos momentos como BH, Orbea, GAC, Torrot... Y modelos también muy reconocibles.

Finalmente, las bicis custom son aquellas personalizadas al máximo, algunas con ruedas llamativamente grandes, otras con cuadros de llamativos diseños.

El Ciclofest reunirá a todos esos tipos de bicicletas mañana, sábado, en la plaza de La Fuente en una concentración que comenzará a cuatro de la tarde con la apertura de las inscripciones para los participantes.

A las 19.00 horas tendrá lugar una exhibición a de ‘Trial bici’ a cargo de Jesús San Martín.

Una vez terminada, a las 20.00 horas, se desarrollará una vuelta turística por las calles de Santa María del Páramo. A las 21.00 horas será la entrega de premios.

El día se cerrará con un concierto a cargo de Rocka Rolla a las 21.15 horas. Además música de DJs y ‘food truck’.

Por otra parte, coincidiendo con el Ciclofest, la sala de exposiciones municipal acoge hasta el 21 de julio una muestra de cascos de contrarreloj de ciclismo, de la colección de Javier Juber. Puede visitarse todos los jueves, viernes y sábados de 19.30 a 21.30 horas. Y los domingos de 12.00 a 14.00 horas.

Ya está aquí, pues, el Ciclofest de Santa María del Páramo, un cita ineludible para los amantes de la bici en todas sus posibilidades y modalidades, con su punto de nostalgia. La cita mañana por la tarde en la céntrica plaza de La Fuente.