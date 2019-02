Denuncian el estado de las carreteras en la zona de Riaño

El presidente de la Asociación Cultural Montaña de Vadinia, de Riaño, Antonio González, ha denunciado la fuerte despoblación que vive la comarca y el nulo resultado de la políticas llevadas hasta ahora para paliar esta situación. «Esperemos que las propuestas que se empiezan a oír de rebajas de impuestos para las empresas que se instalen en las zonas rurales se hagan pronto una realidad».

González precisó que el principal problema es el mal estado de las comunicaciones. Lois es un pueblo declarado Bien de Interés Cultural con monumentos como la catedral de la montaña o la Casa del Humo y un autobús de 55 plazas no puede acceder a esta localidad por la carretera LE-3707, en la que existen tramos en que no se pueden cruzar dos vehículos. Soto de Sajambre, que cuenta con una escuela-museo única, es inaccesible para los autobuses grandes por la carretera LE-2708. Otro de los problemas está en la carretera de Posada de Valdeón a Caín. El mapa de carreteras de la Diputación provincial la clasifica como vía municipal-agrícola-otras. «Hasta Posada de Valdeón llegas por una carreta normal. A partir de ahí llegar al Mirador del Tombo, al Chorco de los Lobos o a Caín, con la Ruta del Cares, no es posible para autobuses, y en muchos tramos dos coches sólo caben con mucho cuidado», según González.

La asociación recuerda que existen en la montaña de Riaño otras brutales deficiencias en comunicaciones que están limitando el desarrollo turístico de la zona. Considera urgente el asfaltado y puesta en servicio la pista que une el alto del Puerto de Pandetrave con Fuente Dé (Cantabria). «Ha habido intentos de hacerlo, pero los políticos, no se sabe de dónde ni por qué, han bloqueado está actuación que supondría la entrada a Valdeón de miles de turistas desde Fuente Dé». El recorrido es de 13 kilómetros, cuando por el puerto de San Glorio se hacen 80. Otra actuación que se considera prioritaria es el asfaltado de la pista de unos 5 kilómetros que discurre entre Corniero (municipio de Crémenes) y Prijamas, ya en la montaña del Porma. «Un coche puede pasar a día de hoy, pero el firme es de tierra. Comunicar el valle del Esla con el valle del Porma supondría facilidad para que el turismo que va a San Isidro o al Museo de la Fauna Salvaje cruzase a la Montaña de Riaño», remarcó González.

También denunció el estado lamentable del firme de la carretera LE-2703, de la Diputación, en el tramo comprendido entre la N-621, en Portilla, al alto de Pandetrave. «No se puede seguir así. O queremos desarrollo turístico o apaga y vámonos. Que no nos vengan con normativas ambientales, porque Asturias y Cantabria llegan a donde quieren. A ver si los candidatos a alcaldes para mayo, se pronuncian públicamente sobre este tema vital para el turismo».