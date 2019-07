La Diputación reparte 2,5 M€ entre 432 juntas vecinales para proyectos

dl | león

La Diputación de León aprobó ayer en pleno extraordinario la primera fase de la concesión de subvenciones a las juntas vecinales de la provincia, un plan bianual para el que se habían sacado las primeras bases y ahora se resuelve la concesión de entre 4.000 y 6.000 a un total de 432 juntas de las 462 que se darán en este año.

Según explicó el diputado de Cooperación y Sam, Alfonso Arias, aún quedan 30 expedientes por completar, que irán en el próximo pleno una vez que estén completos, para así finalizar la primera anualidad de las bases del Plan de Juntas Vecinales.

En total, se han recibido más de 900 solicitudes, por lo que Arias aseguró que «ha habido que trabajar con celeridad para poder aprobarlo» y que así las juntas vecinales consigan ejecutar las obras a lo largo del verano, ya que es «la época propicia para hacerlo».

En cuanto a la segunda fase del Plan, el diputado avanzó que podría estar listo a principios del año 2020, cuando se adjudicará la parte restante de los 2,5 millones de euros que corresponden en total.

De esta manera, «el área de Cooperación completa el Plan de Cooperación, el de Empleo y el de Juntas Vecinales, para que la próxima corporación no tenga que resolverlo», concluyó Alfonso Arias.

Entre las obras que se llevarán a cabo se encuentran la mejora del alumbrado, adecuación de espacios públicos, o la mejora del abastecimiento y saneamiento, entre muchas otras.

El objetivo de la institución provincial con la puesta en marcha de este Plan de Juntas Vecinales es colaborar con las entidades locales menores para que puedan hacer frente a las actuaciones necesarias para cubrir los servicios básicos, mejorando de esta forma la calidad de vida de los leoneses que residen en las diferentes localidades de la provincia. La Diputación de León apoya también, de esta manera, que la mejora en los servicios se traduzca también en la fijación de población en el medio rural.

La Diputación establece tres grupos de entidades locales menores para el reparto de esta línea: aquellas que no superan los 50 habitantes perciben hasta 4.000 euros, de 51 a 500 habitantes el subsidio alcanza los 5.000 euros y a partir de las 501 vecinos la subvención asciende a 6.000 euros.

En plan de este año un total de 107 pedanías no han presentado proyecto alguno para el bienio 2019/2020 de la Diputación y otras 18 han presentado la solicitud tarde, según un informe del área de Cooperación.

Además, los pueblos excluidos no podrán acceder a esta subvención hasta la próxima convocatoria, prevista para 2021 siempre que el nuevo equipo de la Administración provincial no modifique las bases que rigen esta línea de ayudas. Para 2020 está previsto repartir dos millones de euros entre las juntas vecinales a las que no ha correspondido el reparto este año por razones presupuestarias.