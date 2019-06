La DO León cosecha éxitos en casa

La feria de la DO León, que bajo el título Vino La Música II se ha celebrado este fin de semana en la plaza de San Marcelo de la capital leonesa, ha superado todas las expectativas previstas y ha batido el récord de visitantes de todas las ediciones celebradas hasta ahora, según conformó ayer el presidente del consejo regulador, Rafael Blanco. Aunque es muy difícil precisar el número de visitantes que durante estos tres días han pasado por la muestra, en la que han participado diez bodegas, se pueden contar por varios miles las personas que han disfrutado de alguno de los actos programados, entre los que destaca la escogida oferta musical con la que se han amenizado las tardes de la feria, como es el caso de El Método, el viernes, y Los Modernos, el sábado, día de mayor afluencia de público en la plaza. Ya el domingo al medio día, Álex May Dj no defraudó a los asistentes y tuvo que satisfacer a sus seguidores con varios bises.

Muy importante también ha sido la asistencia de público infantil. Mientras que los adultos disfrutaban de una buena copa de vino, los menores pudieron participar en los diferentes actos programados para ellos.

Para el presidente de la DO se han conseguido ampliamente los objetivos de la feria, que no son tanto la promoción del vino en sí, sino como el posicionamiento en el mercado de la marca León. «Es una de las ediciones en las que más estuches de vino se han vendido, lo que confirma la satisfacción del público con la marca», destacó Blanco.

La DO León ya trabaja en las próximas citas con las que continua su incansable campaña de promoción. La siguiente será el 8 de julio en Asturias, en Gijón, donde las bodegas leonesas compartirán una jornada de promoción con hosteleros y sumilleres de la ciudad, para más tarde celebrar una degustación abierta al público en general.

También se están cerrando los últimos detalles para una de las grandes citas del verano, la Feria del Vino de Valencia de Don Juan, que este año se celebrará los días 26, 27 y 28 de julio.

Las bodegas que este año han hecho que la feria de León sea todo un éxito han sido Andrés Marcos-Tampesta y Pardevalles (ambas de Valdevimbre), Ángel Peláez (Grajal de la Ribera), Vile La Finca (Fresnellino del Monte), Vitalis (Villamañán), Gordonzello (Gordoncillo), Meóriga (Mayorga de Campos), Señorío de los Arcos (Ardoncino), Vinalia (Benazolve) y Vinícola Valmadrigal (Castrotierra de Valmadrigal).