Dos votos recurridos pueden dejar al PSOE sin concejales

JOSÉ Mª CAMPOS | LILLO

El Partido Popular ha recurrido dos votos a la Alcaldía de Puebla de Lillo que la mesa había dado como nulos y que de ganar el recurso daría el último concejal al PP dejando así al PSOE sin representación en el Ayuntamiento. Una de las papeletas estaba tachada entera con una cruz mientras que la otra estaba rota por la mitad.

El PP decidió presentar un recurso que la Junta Electoral de zona aceptó ante la sorpresa de los representantes socialistas que consideraban que la decisión de la mesa había sido la correcta. No obstante el PSOE va a presentar un recurso ante la Junta Electoral Central en Madrid que es quien tomará una decisión final. Se espera conocer la resolución de esta Junta Electoral central a más tardar el próximo miércoles según fuentes socialistas.

En el Ayuntamiento de Puebla de Lillo el partido más votado fue la Agrupación Independiente de Puebla de Lillo con 266 votos y cuatro concejales, seguido del PP con 170 votos y dos concejales y el PSOE con 57 votos y un concejal. El resolución definitiva del recurso socialista es importante ya que de no prosperar sería la primera vez que el PSOE se quedaría sin representación en el Ayuntamiento. Tras las elecciones sorprendió el resultado de la izquierda en Puebla de Lillo donde no se había presentado Izquierda Unida que siempre lograba obtener representación municipal. A pesar de ello la unión del voto de la izquierda no fue tal según reconocen algunos representantes de la izquierda, «es lamentable que algún voto socialista haya ido a la derecha».

No obstante estos dos votos no van a cambiar la situación del diputado del partido judicial de Cistierna que ha sido ganado por el PSOE que obtuvo en total 2273 votos frente al PP con 2218 votos, una diferencia de 55 votos a favor del PSOE. Esto ha permitido que después de varias legislaturas el PSOE recupere el diputado provincial del partido judicial de Cistierna.